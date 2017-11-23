Хабаровчане смогут улететь в Екатеринбург без пересадок

Источник: AP 2017

Между Хабаровском и Екатеринбургом установили прямое авиасообщение. Специалисты считают, что такой рейс будет пользоваться популярностью из-за его удобства и возможностью быстрой состыковки полетов через Екатеринбург в другие города России.

— Раньше дальневосточники могли добраться до Екатеринбурга только непрямыми рейсами, с остановками в Иркутске и Новосибирске. Сейчас авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс «Хабаровск-Екатеринбург». В первый же день была отмечена хорошая загрузка — свободных мест практически не было. Это связано с тем, что людям так летать намного удобнее и комфортнее, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска Марина Кравченко.