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08:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане смогут улететь в Екатеринбург без пересадок

Между городами установили прямое авиасообщение.

Источник: AP 2017

Между Хабаровском и Екатеринбургом установили прямое авиасообщение. Специалисты считают, что такой рейс будет пользоваться популярностью из-за его удобства и возможностью быстрой состыковки полетов через Екатеринбург в другие города России.

 — Раньше дальневосточники могли добраться до Екатеринбурга только непрямыми рейсами, с остановками в Иркутске и Новосибирске. Сейчас авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс «Хабаровск-Екатеринбург». В первый же день была отмечена хорошая загрузка — свободных мест практически не было. Это связано с тем, что людям так летать намного удобнее и комфортнее, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска Марина Кравченко.

Новый рейс будет отправляться из Хабаровска по четвергам. Курсировать он будет как летом, так и зимой. Старый маршрут «Хабаровск-Новосибирск-Екатеринбург-Санкт-Петербург» тоже продолжит свою работу. Как и прежде самолет будет вылетать по вторникам и субботам.

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