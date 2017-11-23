Хабаровчане смогут улететь в Екатеринбург без пересадок
Между городами установили прямое авиасообщение.
Между городами установили прямое авиасообщение.
Между Хабаровском и Екатеринбургом установили прямое авиасообщение. Специалисты считают, что такой рейс будет пользоваться популярностью
— Раньше дальневосточники могли добраться до Екатеринбурга только непрямыми рейсами, с остановками в Иркутске и Новосибирске. Сейчас авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла рейс «Хабаровск-Екатеринбург». В первый же день была отмечена хорошая загрузка — свободных мест практически не было. Это связано с тем, что людям так летать намного удобнее и комфортнее, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник
Новый рейс будет отправляться из Хабаровска по четвергам. Курсировать он будет как летом, так и зимой. Старый маршрут «Хабаровск-Новосибирск-Екатеринбург-Санкт-Петербург» тоже продолжит свою работу. Как и прежде самолет будет вылетать по вторникам и субботам.