Исследование показало, почему надо чаще говорить с младенцами

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее ученые определили, что в 6−9 месяцев младенцы уже знают значения многих существительных. Новое исследование проливает свет на то, как именно они усваивают слова и понятия.

Эксперты во главе с доктором Эрикой Бергельсоном из Университета Дьюка в Северной Калифорнии изучали шестимесячных детей с помощью айтрекинга (окулографии — процесса, при котором отслеживается взгляд). Им показывали картинки и называли то, что на них изображено. Выяснилось, что дети более внимательно смотрели на картинки, объекты на которых — например, «машина» — были объединены с неродственными (например, «сок»).

Оказалось, что дети обладают достаточным количеством информации о значении слова, чтобы отличить объект от родственного, но не от неродственного. То есть младенцы, по всей видимости, не способны определить, связаны ли «машина» и «коляска», но знают, что «машина» и «сок» не связаны.

Помимо айтрекинга ученые анализировали поведение детей по видеозаписям. Выяснилось, что младенцы лучше узнавали слова, если они могли видеть объект, к которому относилось слово. Этот фактор оказался более важным, чем-то, кто именно произносит слова.

«Думаю, прежде чем выяснять, как стимулировать развитие словарного запаса, мы должны лучше понять, как оно происходит естественным образом. Наше исследование — первый шаг в этом направлении», — заявила Бергельсон Reuters Health.

По ее словам, более частые беседы с младенцами и уделение внимания тому, куда они смотрят и чем интересуются, «точно не навредит и, скорее, даже поможет» с ранним развитием языковых навыков.