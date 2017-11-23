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08:06 (мск), источник: Noi.md

Исследование показало, почему надо чаще говорить с младенцами

Американские ученые выяснили, каким образом дети понимают слова и то, что они означают, уже в шестимесячном возрасте, то есть еще до того, как они научатся говорить.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее ученые определили, что в 6−9 месяцев младенцы уже знают значения многих существительных. Новое исследование проливает свет на то, как именно они усваивают слова и понятия.

Эксперты во главе с доктором Эрикой Бергельсоном из Университета Дьюка в Северной Калифорнии изучали шестимесячных детей с помощью айтрекинга (окулографии — процесса, при котором отслеживается взгляд). Им показывали картинки и называли то, что на них изображено. Выяснилось, что дети более внимательно смотрели на картинки, объекты на которых — например, «машина» — были объединены с неродственными (например, «сок»).

Оказалось, что дети обладают достаточным количеством информации о значении слова, чтобы отличить объект от родственного, но не от неродственного. То есть младенцы, по всей видимости, не способны определить, связаны ли «машина» и «коляска», но знают, что «машина» и «сок» не связаны.

Помимо айтрекинга ученые анализировали поведение детей по видеозаписям. Выяснилось, что младенцы лучше узнавали слова, если они могли видеть объект, к которому относилось слово. Этот фактор оказался более важным, чем-то, кто именно произносит слова.

«Думаю, прежде чем выяснять, как стимулировать развитие словарного запаса, мы должны лучше понять, как оно происходит естественным образом. Наше исследование — первый шаг в этом направлении», — заявила Бергельсон Reuters Health.

По ее словам, более частые беседы с младенцами и уделение внимания тому, куда они смотрят и чем интересуются, «точно не навредит и, скорее, даже поможет» с ранним развитием языковых навыков.

«Обращайтесь с младенцем как с реальным собеседником», — добавила она.

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Исследование показало, почему надо чаще говорить с младенцами
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