Красноярские студенты изучили водозабор
«КрасКом» провел выездной урок.
«КрасКом» провел выездной урок.
В «КрасКоме» прошел выездной урок «Противопожарное водоснабжение» для учащихся Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Заместитель начальника цеха водозаборных сооружений — технолог компании «КрасКом» Дмитрий Яковлев рассказал им о том, как работает система холодного водоснабжения нашего города на примере первого красноярского водозабора, расположенного на острове Посадном.
По традиции знакомство с технологией добычи и транспортировки воды начинается с экскурса в историю городского водопровода. Для будущих пожарных акцент сделан на том, что в вопросах строительства
На сегодняшний день в Красноярске насчитывается свыше четырех тысяч пожарных гидрантов, из них 3 453 находятся на обслуживании компании «КрасКом». Большинство пожарных гидрантов имеют спутниковую привязку к электронной карте города, что позволяет за считанные секунды определить их местоположение, сберегая драгоценное время пожарных расчетов.
«Специалисты «КрасКома» совместно с представителями пожарных частей Красноярска регулярно осматривают гидранты на предмет технической исправности, — подчеркнул замначальника цеха водозаборных сооружений Дмитрий Яковлев. — Кроме того, мы всегда оперативно реагируем на просьбы МЧС увеличить давление воды в сети для ликвидации крупного пожара.
Как отметили в заключение экскурсии сами студенты, на Посадном они в реальности увидели то, что изучали год в теории, — принцип работы водозабора, а также смогли лично оценить масштабы системы водоснабжения Красноярска, состоящей из тысячи различных объектов.