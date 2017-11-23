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08:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские студенты изучили водозабор

«КрасКом» провел выездной урок.

В «КрасКоме» прошел выездной урок «Противопожарное водоснабжение» для учащихся Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий. Заместитель начальника цеха водозаборных сооружений — технолог компании «КрасКом» Дмитрий Яковлев рассказал им о том, как работает система холодного водоснабжения нашего города на примере первого красноярского водозабора, расположенного на острове Посадном.

По традиции знакомство с технологией добычи и транспортировки воды начинается с экскурса в историю городского водопровода. Для будущих пожарных акцент сделан на том, что в вопросах строительства водно-электрической станции большую роль сыграла городская дружина вольно-пожарного общества. Ведь несмотря на то, что Красноярск находится на самой полноводной реке России, до 1913 года для борьбы с огнем набирать воду из Енисея или Качи было затруднительно, поскольку как весной во время ледохода, так и зимой они были недоступны для ручного подъема воды. В связи с этим пожары, разорявшие Красноярск, были таким же важным мотивом для строительства централизованного водопровода, как и массовые болезни из-за некачественной питьевой воды.

На сегодняшний день в Красноярске насчитывается свыше четырех тысяч пожарных гидрантов, из них 3 453 находятся на обслуживании компании «КрасКом». Большинство пожарных гидрантов имеют спутниковую привязку к электронной карте города, что позволяет за считанные секунды определить их местоположение, сберегая драгоценное время пожарных расчетов.

«Специалисты «КрасКома» совместно с представителями пожарных частей Красноярска регулярно осматривают гидранты на предмет технической исправности, — подчеркнул замначальника цеха водозаборных сооружений Дмитрий Яковлев. — Кроме того, мы всегда оперативно реагируем на просьбы МЧС увеличить давление воды в сети для ликвидации крупного пожара.

Как отметили в заключение экскурсии сами студенты, на Посадном они в реальности увидели то, что изучали год в теории, — принцип работы водозабора, а также смогли лично оценить масштабы системы водоснабжения Красноярска, состоящей из тысячи различных объектов.

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