Лучшие экологические проекты южноуральцев поддержат грантами

В следующем году на эти цели из областного бюджета выделят 1 миллион рублей. Гранты получат проекты, которые понятны не только авторам, но касаются всех жителей региона, говорит министр экологии Ирина Гладкова.

Например, волонтерское движение «Время Че» разрабатывает проект по обустройству экологической тропы на территории челябинского городского бора. Специалисты министерства консультировали общественников по этому проекту, в частности, по рекреационной нагрузке на тропу.

«И сейчас в Челябинской области есть поддержка общественных организаций, просто она не закреплена была. С этого года мы помогаем организовать экотропу в городском бору волонтерскому движению «Время Че», — пояснила министр.