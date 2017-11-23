Четверых жителей Омской области принудительно поместят в тубдиспансер

В Русско-Полянском районе прокуратура обнаружила четверых жителей, которые уклоняются от лечения, хотя больны открытой формой туберкулёза. Это означает, что больные с дыханием выделяют в воздух возбудителя инфекции, поэтому легко могут заразить здоровых людей рядом.