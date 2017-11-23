Четверых жителей Омской области принудительно поместят в тубдиспансер
Граждане страдали открытой формой туберкулёза, но лечиться упорно не хотели и предпочитали находиться среди здоровых людей.
Граждане страдали открытой формой туберкулёза, но лечиться упорно не хотели и предпочитали находиться среди здоровых людей.
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Районный прокурор Александр Ступник направил в суд исковые заявления, где требовал обязать всех четверых пройти обследование и лечение.
Исполнительные листы направили судебным приставам. Теперь приставам предстоит доставить больных на лечение в Клинический противотуберкулёзный диспансер на улице Целинной в Ленинском округе Омска.