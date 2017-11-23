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08:08 (мск), источник: Om1.ru

Четверых жителей Омской области принудительно поместят в тубдиспансер

Граждане страдали открытой формой туберкулёза, но лечиться упорно не хотели и предпочитали находиться среди здоровых людей.

В Русско-Полянском районе прокуратура обнаружила четверых жителей, которые уклоняются от лечения, хотя больны открытой формой туберкулёза. Это означает, что больные с дыханием выделяют в воздух возбудителя инфекции, поэтому легко могут заразить здоровых людей рядом.

Районный прокурор Александр Ступник направил в суд исковые заявления, где требовал обязать всех четверых пройти обследование и лечение. Русско-Полянский районный суд удовлетворил это требование.

Исполнительные листы направили судебным приставам. Теперь приставам предстоит доставить больных на лечение в Клинический противотуберкулёзный диспансер на улице Целинной в Ленинском округе Омска.

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