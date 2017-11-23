Маршрут № 703 пойдет по Омску по-новому
Нововведение связано с внедрением новой маршрутной сети.
Нововведение связано с внедрением новой маршрутной сети.
Омская мэрия предупреждает горожан о том, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, автобусы маршрута № 703 «Ул. 1 Мая — СТЦ «МЕГА» начнут ходить
Как пояснили в департаменте транспорта, нововведения связаны с внедрением новой маршрутной сети и изменением схемы движения автобусов маршрута № 14. А еще — чтобы сохранить прямое транспортное сообщение между микрорайоном № 12 и железнодорожным вокзалом.
— На маршруте запланирована работа 18 автобусов малого класса с плановым интервалом движения в часы пик 8−10 минут, — пояснили в мэрии. — При этом на ряде автобусов маршрута № 703 предоставляется право проезда по электронным транспортным картам.