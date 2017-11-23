Маршрут № 703 пойдет по Омску по-новому

Омская мэрия предупреждает горожан о том, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, автобусы маршрута № 703 «Ул. 1 Мая — СТЦ «МЕГА» начнут ходить по-новому. Теперь транспорт будет ездить по улице Ватутина и улице Дмитриева.

Как пояснили в департаменте транспорта, нововведения связаны с внедрением новой маршрутной сети и изменением схемы движения автобусов маршрута № 14. А еще — чтобы сохранить прямое транспортное сообщение между микрорайоном № 12 и железнодорожным вокзалом.