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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Маршрут № 703 пойдет по Омску по-новому

Нововведение связано с внедрением новой маршрутной сети.

Омская мэрия предупреждает горожан о том, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, автобусы маршрута № 703 «Ул. 1 Мая — СТЦ «МЕГА» начнут ходить по-новому. Теперь транспорт будет ездить по улице Ватутина и улице Дмитриева.

Как пояснили в департаменте транспорта, нововведения связаны с внедрением новой маршрутной сети и изменением схемы движения автобусов маршрута № 14. А еще — чтобы сохранить прямое транспортное сообщение между микрорайоном № 12 и железнодорожным вокзалом.

— На маршруте запланирована работа 18 автобусов малого класса с плановым интервалом движения в часы пик 8−10 минут, — пояснили в мэрии. — При этом на ряде автобусов маршрута № 703 предоставляется право проезда по электронным транспортным картам.

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