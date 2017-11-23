«Ваше место на кухне!»: Казахстанская «солдат Джейн» высказалась о сексизме в армии, мужском характере и даже Челахе

Источник: Newtimes.kz

Молдир выбирает будущую профессию

В детстве я мечтала стать дизайнером одежды. А мама видела меня ученым-биологом, считала, что это у меня получается хорошо. В школе я вела дневник, куда записывала наблюдения над животными. Позже эту тетрадь у меня забрала учительница по биологии, якобы хвастаться перед другими учениками.

Так вот, поступая в Аграрный университет — по настоянию мамы — на факультет «Селекция и биотехнология в животноводстве», я поставила маме ультиматум: если на грант поступаю, то остаюсь, если нет, то иду туда, куда хочу. Потому что меня возмущало, что за меня решили.

Я поступила в кредит и, естественно, не осталась. Услышала, что у дальней родственницы на работе идет набор девушек на обучение при военной части на связистов. Посоветовавшись с мамой, я поехала туда учиться.

Молдир учится на связиста

Я помню, когда мы только начинали учиться, нас предупредили, что мы будем слышать каждый шорох и, возможно, в первую неделю не сможем нормально спать. Так и было. Я помню, как ворочалась ночами, не могла уснуть из-за различных звуков — ветра, движения насекомых, животных, шепота людей и так далее. Это было невыносимо — слышать все, что происходит вокруг.

Но через некоторое время мы научились улавливать только нужные звуки, а все остальное было лишь фоном. Мне это все очень нравилось! Я училась с особым усердием и не пропускала ни одного занятия.

Молдир становится военнослужащей

Отучившись полгода, я там не осталась. Решила поехать в свой родной город, где как раз требовались связисты, знающие азбуку Морзе, и с хорошим слухом. Время такое было — солдат снимали со штатных должностей и начинали принимать на контрактную службу.

Мне повезло, через 8 месяцев после сдачи документов и нескольких проверок меня призвали. Что интересно, военное будущее мне предугадал учитель по начальной военной подготовке Савердин Кадырович. Он был уверен, что я стану военной, потому что все части автомата и его технические характеристики знала, как свои пять пальцев, строевая и огневая подготовка была на «отлично», поэтому он без сомнения говорил: «Ты станешь военной».

Молдир служит связистом

В мои обязанности входили прием и передача необходимой информации в вышестоящие инстанции и подразделения. И это помимо общих военных обязанностей, что подразумевает построения, сбор и выезд на границу по командам тревог. А еще я отвечала за машину, оборудованную спецсвязью, на которой по первой команде выезжали при возможных нарушениях границы. На ходу обеспечивать бесперебойную связь было интересно!

Молдир добивается уважения сослуживцев

Ну, конечно же, женщин меньше! Можно сказать, вдвое, а может и больше. Я в 19 устроилась в пограничные войска и сначала не очень-то серьезно ко мне относились и где-то даже с жалостью. Слишком молода для военных тягот казалась.

А мне не нравилась формулировка, что женщина слабее и нежнее, и я очень долгое время доказывала обратное. Если хотели, например, понести мой рюкзак на 20 кг, наверное, если не больше, или автомат — конечно же, с разрешения старших начальников — я всегда отказывалась и на принцип шла, что я это сделаю. Не ныла, не жаловалась. Все тяготы службы принимала как должное. Возможно, поэтому ко мне начали относиться с уважением и даже где-то с гордостью.

Я очень любила командировки на границу и тренировки по стрельбе из ПМ или АК-74. Меня и Радисткой Кэт, и Алией Молдагуловой, и Солдатом Джейн называли. То есть ко мне относились как к солдату, а не как к девушке. Я именно этого добивалась и, думаю, добилась!

Молдир выбирает между кителем и полевой формой

Знаете, некомфортно было надевать повседневную форму, то есть китель и юбку/брюки, несмотря на то, что в них выглядишь очень опрятно. Мне нравились полевая форма одежды и берцы, в которых удобно чем угодно заниматься.

Молдир учится «стоять за себя»

Когда я устраивалась, была очень стеснительной и неуверенной в себе девочкой. Работа повлияла на меня, думаю, очень даже хорошо. В коммуникациях, принятии решений и где-то даже самообороне, ведь военнослужащих, принимая на работу, сначала обучают строевой, огневой подготовке, еще и рукопашному бою. Мне кажется, любой военнослужащий должен уметь постоять за себя и других.

К тому же я еще проходила типа школу сержантов, где опять-таки, помимо всех занятий, были занятия по рукопашному бою. Конечно, это лишь базовые знания, и мне далеко до реальных бойцов. Но даже эти знания и умения помогали и помогают мне по сей день, хотя бы оттолкнуть от себя нападавшего и нанести ему удары, чтобы защитить себя.

Молдир рассуждает о Челахе

Личное мнение? Мне сложно представить совсем молодого парня с автоматом, убивающего каждого сослуживца, а затем их сжигающего. Если честно, в моей голове это не укладывается. Но все же вина доказана, да и к тому же он сам признал вину.

Молдир прощается с погранвойсками

Решение было принято не за один день. Долго к этому шла. Несмотря на то, что служба мне нравилась и казалась моим призванием, очень сложно было не иметь свободу слова, свободу действий, свободу самовыражения. Ты просто на автомате выполняешь необходимые команды.