Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Умер Дмитрий Хворостовский
Семья Хворостовского сделала заявление по поводу смерти певца
Сексуальные домогательства в США, Японии и России: в чем разница
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Крутой сказал, что было перед смертью с немым Хворостовским
Пропавшая аргентинская субмарина обнаружена
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг Хворостовского: Сумел проститься с родителями
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура проведет внеплановую проверку в БСМП- 1

Больницу проверили на радиацию.

Прокуратура разрешила региональному управлению роспотребнадзору внеплановую проверку в БСМП-1. После ее проведения специалисты нашли нарушения. Там установили факты значительного превышения индивидуальных доз техногенного облучения у персонала.

— Выявлены случаи непроведения больницей внепланового производственного радиационного контроля на рабочих местах и необучения персонала по программе, включающей раздел «Радиационная безопасность», отсутствия у отдельных медицинских сестер сертификатов по специальности «рентгенология», а также лица, ответственного за производственный радиационный контроль, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководству медучреждения предписали исправить выявленные нарушения до 1 февраля следующего года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Растяжки и целлюлит: дома моды перестают ретушировать фото своих моделей
Растяжки и целлюлит: дома моды перестают ретушировать фото своих моделей
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
В Чехии россиянина обвинили во взломе серверов ЦРУ
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
На ВДНХ отреставрировали скульптуру «Тракторист и колхозница»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь