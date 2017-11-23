Прокуратура проведет внеплановую проверку в БСМП- 1

Прокуратура разрешила региональному управлению роспотребнадзору внеплановую проверку в БСМП-1. После ее проведения специалисты нашли нарушения. Там установили факты значительного превышения индивидуальных доз техногенного облучения у персонала.

— Выявлены случаи непроведения больницей внепланового производственного радиационного контроля на рабочих местах и необучения персонала по программе, включающей раздел «Радиационная безопасность», отсутствия у отдельных медицинских сестер сертификатов по специальности «рентгенология», а также лица, ответственного за производственный радиационный контроль, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.