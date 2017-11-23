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09:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ряд улиц останется без воды в Ростове

Ряд улиц донской столицы останется без воды почти на сутки.

Согласно информации АО «Ростовводоканал», с 8.00 28 ноября до 6.00 29 ноября воды не будет в границах: ул. Алданская — ул. Таганрогская, ул. Оганова — ул. Автодорная.

В сообщении поясняется, что водоснабжение будет прекращено в связи с переврезкой водопроводной линии на улице Тарновского-Терлецкого.

Водоканал приносит извинения ростовчанам за неудобства.

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