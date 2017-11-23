Ряд улиц останется без воды в Ростове
Ряд улиц донской столицы останется без воды почти на сутки.
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Ряд улиц донской столицы останется без воды почти на сутки.
Согласно информации АО «Ростовводоканал», с 8.00 28 ноября до 6.00 29 ноября воды не будет в границах: ул. Алданская — ул. Таганрогская, ул. Оганова — ул. Автодорная.
В сообщении поясняется, что водоснабжение будет прекращено в связи с переврезкой водопроводной линии на улице
Водоканал приносит извинения ростовчанам за неудобства.