Ряд улиц останется без воды в Ростове

Согласно информации АО «Ростовводоканал», с 8.00 28 ноября до 6.00 29 ноября воды не будет в границах: ул. Алданская — ул. Таганрогская, ул. Оганова — ул. Автодорная.

В сообщении поясняется, что водоснабжение будет прекращено в связи с переврезкой водопроводной линии на улице Тарновского-Терлецкого.