Создана карта «вторжений инопланетян» на Землю

Проект под названием UFO Stalker наносит на карту точки с пояснениями, когда именно был виден объект, а также комментарии очевидцев. По данным сайта, в 2017 году было зарегистрировано почти 84 тысячи таких «необъяснимых» появлений, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом.