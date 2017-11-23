Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
Названа самая дорогая улица России (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Крутой сказал, что было перед смертью с немым Хворостовским
Пропавшая аргентинская субмарина обнаружена
Жена Джигарханяна: Я не прощу Армена, но буду рядом
Друг Хворостовского: Сумел проститься с родителями
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
Брежнева с семьей, Утяшева и Кожевникова посетили модный показ
Киев: Плотницкий покинул Луганск и укрылся в России
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Названа самая дорогая улица России (фото)
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:28 (мск), источник: Восток Медиа

Вход в хабаровский парк «Динамо» превратят в галерею

Художники планируют заменить традиционный ледяной забор рамами с постерами известных картин.

Парк отдыха «Динамо» в дальневосточной столице скоро начнут преображать к новому году. Художники решили отказаться от привычного ледяного забора возле центрального входа и планируют сделать его ярким и необычным, разместив галерею с известными полотнами, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Если всё получится, то аллея у ёлки, где обычно мы делаем ледяной забор, превратится в галерею. Поставим ниши, в которых разместим постеры: “Взятие снежного городка” Сурикова и подобные. Появится целая галерея», — рассказал корреспонденту агентства президент Дальневосточной ледовой корпорации, автор проекта ледового городка Сергей Логинов.

Мастера не откажутся от детской тематики, поскольку в парке отдыхает много школьников и воспитанников детских садов. На территории по традиции появятся герои сказок и мультипликационные персонажи.

Агентство писало, что украшать территорию будут ледяные скульптуры, посвящённые русскому балету. Их сделают в рамках конкурса «Амурский хрусталь». Организаторы решили отойти от привычной «Зимней сказки» и предложили скульпторам поработать над «классическим» сюжетом. Создавать композиции мастера будут до нового года. Команды, которые займут первое и второе места, отправятся на Харбинский фестиваль ледовой и снежной скульптуры в 2019 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Аграрии Приморья намолотили 130 тысяч тонн кукурузы
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
В Чехии россиянина обвинили во взломе серверов ЦРУ
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
На ВДНХ отреставрировали скульптуру «Тракторист и колхозница»
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь