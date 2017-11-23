Вход в хабаровский парк «Динамо» превратят в галерею

Парк отдыха «Динамо» в дальневосточной столице скоро начнут преображать к новому году. Художники решили отказаться от привычного ледяного забора возле центрального входа и планируют сделать его ярким и необычным, разместив галерею с известными полотнами, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Если всё получится, то аллея у ёлки, где обычно мы делаем ледяной забор, превратится в галерею. Поставим ниши, в которых разместим постеры: “Взятие снежного городка” Сурикова и подобные. Появится целая галерея», — рассказал корреспонденту агентства президент Дальневосточной ледовой корпорации, автор проекта ледового городка Сергей Логинов.

Мастера не откажутся от детской тематики, поскольку в парке отдыхает много школьников и воспитанников детских садов. На территории по традиции появятся герои сказок и мультипликационные персонажи.