Вход в хабаровский парк «Динамо» превратят в галерею
Художники планируют заменить традиционный ледяной забор рамами с постерами известных картин.
Художники планируют заменить традиционный ледяной забор рамами с постерами известных картин.
Парк отдыха «Динамо» в дальневосточной столице скоро начнут преображать к новому году. Художники решили отказаться от привычного ледяного забора возле центрального входа и планируют сделать его ярким и необычным, разместив галерею с известными полотнами, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
«Если всё получится, то аллея у ёлки, где обычно мы делаем ледяной забор, превратится в галерею. Поставим ниши, в которых разместим постеры: “Взятие снежного городка” Сурикова и подобные. Появится целая галерея», — рассказал корреспонденту агентства президент Дальневосточной ледовой корпорации, автор проекта ледового городка Сергей Логинов.
Мастера не откажутся от детской тематики, поскольку в парке отдыхает много школьников и воспитанников детских садов. На территории по традиции появятся герои сказок и мультипликационные персонажи.
Агентство писало, что украшать территорию будут ледяные скульптуры, посвящённые русскому балету. Их сделают в рамках конкурса «Амурский хрусталь». Организаторы решили отойти от привычной «Зимней сказки» и предложили скульпторам поработать над «классическим» сюжетом. Создавать композиции мастера будут до нового года. Команды, которые займут первое и второе места, отправятся на Харбинский фестиваль ледовой и снежной скульптуры в 2019 году.