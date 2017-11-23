В Челябинске официально открыли памятник Столыпину

Источник: Uralpress.ru

«История очень значима, когда ее оценивают потомки, а нет современники. Мы хотим отдать дань уважения человеку, который очень много сделал для государства Российского — Петру Аркадьевичу Столыпину», — подчеркнул первый заместитель губернатора челябинской области Евгений Редин.

Челябинск стал четвертым (после Москвы, Саратова и Серпухова) городом России, где появился памятник Столыпину. Инициативу увековечить в городе память о видном реформаторе выдвинул фонд изучения наследия Столыпина. Скульптуру стоимостью 15 миллионов рублей Фонд подарил городу.

«Идея установки памятника в Челябинске появилась не просто так. Этот город был очень символичен для Столыпина. Здесь был открыт штаб переселения в Сибирь. Здесь он планировал столицу промышленного Урала», — отметил президент фонда изучения наследия Петра Столыпина Павел Пожигайло.

Как рассказали историки, Петр Столыпин приезжал в Челябинск в 1910 году незадолго до своей смерти. Петр Аркадьевич познакомился с городом, оценил санитарную ситуацию (в городе тогда свирепствовала холера) и дал возможность тогдашнему руководству Челябинска решить очень многие проблемы. В частности, именно после визита Столыпина в Челябинске появился водопровод.

Четырёхметровую скульптуру из бронзы, изображающая Петра Столыпина в рабочей шинели с документами в руке, отливали в Смоленске на заводе компании «ОЛАКС» по проекту скульптора Антона Плохоцкого. Пятиметровый железобетонный постамент облицован черным гранитом. Основание памятника украшено четырьмя чугунными барельефами, изображающими пребывание Петра Столыпина в Челябинске. Вокруг памятника установили фонари и лавочки работы каслинских мастеров архитекурно-художественного литья, благоустроили набережную реки Миасс.