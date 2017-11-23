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08:27 (мск), источник: СуперОмск

Омские рыбаки не могут ловить рыбу в Иртыше

Управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города провело рейд по наиболее опасным местам береговой линии Иртыша.

Проверка проходила в Советском округе. В проблемных местах информационные знаки оказались в надлежащем состоянии.

В поселке Николаевка группе рыбаков участники рейда раздали информационные листовки. Им были разъяснены правила безопасного поведения вблизи водоемов.

В этом году из-за теплой погоды поздней осенью лед на Иртыше не успел образоваться. Однако он появился уже в речных затонах. Любителям зимней рыбалки рекомендовано воздержаться от выхода на неокрепший лед речных затонов.

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