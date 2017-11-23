Омские рыбаки не могут ловить рыбу в Иртыше
Управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города провело рейд по наиболее опасным местам береговой линии Иртыша.
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Управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города провело рейд по наиболее опасным местам береговой линии Иртыша.
Проверка проходила в Советском округе. В проблемных местах информационные знаки оказались в надлежащем состоянии.
В поселке Николаевка группе рыбаков участники рейда раздали информационные листовки. Им были разъяснены правила безопасного поведения вблизи водоемов.
В этом году