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08:27 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирия лидирует по числу многодетных семей в ПФО — Рустэм Хамитов

Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил накануне на встрече, посвященной Дню матери.

По числу многодетных семей Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое — в России. Их в республике насчитывается около 46 тысяч. По словам Хамитова, это почетное место.

Кроме этого, глава Башкирии отметил значимость первого в стране Министерства семьи.

— Первыми в стране мы создали министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Наш опыт в сфере охраны материнства и детства отмечен на федеральном уровне, например, по реализации программы «Родовой сертификат», строительства сети перинатальных центров, снижения материнской и младенческой смертности, профилактике социального сиротства, — заявил глава республики.

В свою очередь председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов считает, что наше правительство неприязненно относится к многодетным, постоянно принимая меры по снижению социальной поддержки многодетным семьям.

— Поэтому, видимо, и не принимает (правительство — прим.ред.) меры, реально стимулирующие рождение третьего и последующего ребенка. А без многодетных невозможно изменить негативные тренды демографической ситуации. Для сохранения существующей численности населения необходимо, чтобы количество многодетных семей увеличилось с 46 тысяч до 55−60 тысяч.

Отметим, что до конца года Правительство РФ намерено разделить между субъектами 500 млн рублей — эти деньги регионы должны будут направить на социальные выплаты многодетным семьям.

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