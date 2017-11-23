Башкирия лидирует по числу многодетных семей в ПФО — Рустэм Хамитов
Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил накануне на встрече, посвященной Дню матери.
Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил накануне на встрече, посвященной Дню матери.
По числу многодетных семей Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе и четвертое — в России. Их в республике насчитывается около 46 тысяч. По словам Хамитова, это почетное место.
Кроме этого, глава Башкирии отметил значимость первого в стране Министерства семьи.
— Первыми в стране мы создали министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Наш опыт в сфере охраны материнства и детства отмечен на федеральном уровне, например, по реализации программы «Родовой сертификат», строительства сети перинатальных центров, снижения материнской и младенческой смертности, профилактике социального сиротства, — заявил глава республики.
В свою очередь председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов считает, что наше правительство неприязненно относится к многодетным, постоянно принимая меры по снижению социальной поддержки многодетным семьям.
— Поэтому, видимо, и не принимает (правительство — прим.ред.) меры, реально стимулирующие рождение третьего и последующего ребенка. А без многодетных невозможно изменить негативные тренды демографической ситуации. Для сохранения существующей численности населения необходимо, чтобы количество многодетных семей увеличилось с 46 тысяч до 55−60 тысяч.
Отметим, что до конца года Правительство РФ намерено разделить между субъектами 500 млн рублей — эти деньги регионы должны будут направить на социальные выплаты многодетным семьям.