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08:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Ильдар Абдразаков выразил соболезнования семье Дмитрия Хворостовского

УФА, 23 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Ильдар Абдразаков выразил соболезнования семье своего коллеги и друга, выдающегося певца современности Дмитрия Хворостовского. Слова скорби он написал в своей группе в соцсети.

Источник: Башинформ

«Для меня это огромнейшая потеря. Ведь именно Дмитрию Хворостовскому я во многом обязан тем, что полюбил оперную музыку и стал певцом. Когда-то, еще студентом я увидел его на экране телевизора, и мне захотелось быть похожим на него, захотелось исполнять произведения в стиле Хворостовского. Он был совершенно особенный человек: удивительно вообще, как в одном человеке сочеталось все — безграничный талант, красивейший голос, безупречный вокал, широта души. Позже, когда мы стали общаться, я прислушивался к его советам не только в выборе репертуара, но и в личной жизни. Наши с ним встречи всегда были для меня праздником. И для меня было счастьем выходить с ним на одну сцену, петь с ним дуэтом, заниматься вместе спортом, вместе отдыхать, быть его другом. Его уход — это огромная потеря для всего оперного мира, и особенно — для России, Потому что, даже не живя в России, он оставался патриотом, и весь мир считал его именно русским певцом. В наших сердцах он останется как человек-солнце, останется его голос, останется его улыбка. Я очень скорблю и выражаю соболезнования всем родным и близким Дмитрия».

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