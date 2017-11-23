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11:25 (мск), источник: АиФ Казань

Ученые КФУ опровергли информацию о движущемся в сторону Казани метеорите

Информация о метеоритном дожде, который обрушится на один из российских городов — Самару, Казань или Нижний Новгород, не соответствует действительности, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» старший научный сотрудник кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Алмаз Галеев.

По словам астронома, в статьях, которые активно перепечатывают друг у друга российские СМИ, нет даже названия объекта, который якобы должен упасть в районе Поволжья.

«Непонятно, что это за объект, расстояние до него, когда он должен упасть и пр. Нет почти ничего о параметрах объекта, которые должны быть известны. Мы даже не собираемся проводить наблюдения по этому поводу. Очевидно, что это какой-то вброс ложной информации», — сказал Алмаз Галеев.

Ученый также отметил, что метеориты неоднократно падали в Татарстане. Самый крупный — «Каинсаз», упал вблизи одноименного села Муслюмовского района в 1937 году. Общий вес камня — более 210 кг. Он разрушился в воздухе при падении.

«В то же время должен сказать, что в любой момент, Земля может столкнуться с космическим телом, и такое событие почти невозможно предсказать. Как в случае Челябинского метеорита», — подчеркнул Алмаз Галеев.

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