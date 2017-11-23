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12:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону 16 педагогов допобразования получат премии губернатора

В Ростовской области наградят 16 педагогов дополнительного образования.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Премии губернатора вручат победителям двух областных конкурсов: «За успехи в воспитании» и «Лучший педагогический работник в системе дополнительного образования».

Классные руководители, воспитатели, методисты, психологи, тренеры получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, сообщает сайт донского правительства.

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