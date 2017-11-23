На Дону 16 педагогов допобразования получат премии губернатора
В Ростовской области наградят 16 педагогов дополнительного образования.
В Ростовской области наградят 16 педагогов дополнительного образования.
Премии губернатора вручат победителям двух областных конкурсов: «За успехи в воспитании» и «Лучший педагогический работник в системе дополнительного образования».
Классные руководители, воспитатели, методисты, психологи, тренеры получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, сообщает сайт донского правительства.