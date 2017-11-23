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09:46 (мск), источник: АиФ Крым

Запущен рейсовый автобус на маршрут Симферополь — Барабаново

Билет на автобус стоит около 40 рублей.

В Крыму запустили новый рейсовый маршрут Симферополь — Барабаново, передает пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».

«При содействии Минтранс Крыма открыт пригородный маршрут с шестью оборотными рейсами в село Барабаново (Белогорский район). Автобусы отправляются от автостанции “Восточная” Симферополя», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что билет стоит около 40 рублей. Рейсы отправляются из Симферополя (а/в «Восточная») в 5.50, 12.30 и 16.30.

В пресс-службе добавили, что маршрут был открыт по требованию главы Крыма Сергея Аксенова.

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