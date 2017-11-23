Метеоритный дождь пройдет мимо Самары

Напомню, в сообщениях говорилось о метеоритном дожде, который в декабре якобы может затронуть Самару, Казань и Нижний Новгород.

Агентство РИА «Новости» приводит комментарий нескольких астрономов о том, что они ожидают всего лишь прохождения метеоритного потока, который ещё называют звездопадом.