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09:53 (мск), источник: Вести - Самара

Метеоритный дождь пройдет мимо Самары

Метеорит, подобный челябинскому, под Самарой не упадет. Подобную информацию, появившуюся в СМИ, опровергают учёные.

Напомню, в сообщениях говорилось о метеоритном дожде, который в декабре якобы может затронуть Самару, Казань и Нижний Новгород.

Агентство РИА «Новости» приводит комментарий нескольких астрономов о том, что они ожидают всего лишь прохождения метеоритного потока, который ещё называют звездопадом.

Его пик придется на 13—14 декабря. Никакой опасности это явление не представляет, поскольку не связано с падением небесных тел на землю.

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