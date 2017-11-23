Метеоритный дождь пройдет мимо Самары
Метеорит, подобный челябинскому, под Самарой не упадет. Подобную информацию, появившуюся в СМИ, опровергают учёные.
Метеорит, подобный челябинскому, под Самарой не упадет. Подобную информацию, появившуюся в СМИ, опровергают учёные.
Напомню, в сообщениях говорилось о метеоритном дожде, который в декабре якобы может затронуть Самару, Казань и Нижний Новгород.
Агентство РИА «Новости» приводит комментарий нескольких астрономов о том, что они ожидают всего лишь прохождения метеоритного потока, который ещё называют звездопадом.
Его пик придется на