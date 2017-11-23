Казанцам предлагают оценить качество дорог

Казанцы могут принять участие в опросе, оценив качество дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.

Опрос состоит из трех вопросов, ответы на которые помогут исследовать уровень удовлетворенности жителей организацией дорожного движения и состоянием дорог Татарстана.

Пройти опрос можно здесь .

Напомним, ранее прокуратура через суд потребовала отремонтировать ул. Дубравную и пр. Победы.

О том, какие дороги должны отремонтировать в Казани в 2017 году, читайте на сайте.