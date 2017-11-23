Казанцам предлагают оценить качество дорог
Министерство транспорта РТ проводит опрос, посвящённый организации дорожного движения и качеству дорог.
Министерство транспорта РТ проводит опрос, посвящённый организации дорожного движения и качеству дорог.
Казанцы могут принять участие в опросе, оценив качество дорог, сообщает
Опрос состоит из трех вопросов, ответы на которые помогут исследовать уровень удовлетворенности жителей организацией дорожного движения и состоянием дорог Татарстана.
Пройти опрос можно здесь.
Напомним, ранее прокуратура через суд потребовала отремонтировать ул. Дубравную и пр. Победы.
О том, какие дороги должны отремонтировать в Казани в 2017 году, читайте на сайте.