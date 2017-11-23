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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В уральской столице выберут лучшую будущую маму

В финале конкурса участницы продемонстрируют свои творческие таланты и продефилируют в вечерних нарядах.

В Екатеринбурге состоится финал конкурса будущих мамы. Необычное соревнование для горожанок на сносях проводят уже 12-й год подряд. Стать участницами могли все желающие будущие мамы, главное, чтобы срок беременности на момент проведения конкурса был от 28 до 32 недель.

Подготовка участниц включала в себя занятия по хореографии, актёрскому мастерству, а также дефиле. Одним из организаторов конкурса выступает Горздрав, поэтому будущих мама также познакомили с работой роддомов Екатеринбурга. Поддержать конкурсанток приглашают всех жителей уральской столицы.

— Чтобы попасть на финал конкурса, нужно позвонить по норам +7 (343) 372−30−26, 372−30−27, тогда пригласительный билет будет ждать зрителя на специальной стойке организаторов конкурса, — сообщили в Горздраве.

Лучшую будущую маму выберут в пятницу, 24 ноября. Финал конкурса состоится в Цк «Урал» в 16:00.

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