В уральской столице выберут лучшую будущую маму

В Екатеринбурге состоится финал конкурса будущих мамы. Необычное соревнование для горожанок на сносях проводят уже 12-й год подряд. Стать участницами могли все желающие будущие мамы, главное, чтобы срок беременности на момент проведения конкурса был от 28 до 32 недель.

Подготовка участниц включала в себя занятия по хореографии, актёрскому мастерству, а также дефиле. Одним из организаторов конкурса выступает Горздрав, поэтому будущих мама также познакомили с работой роддомов Екатеринбурга. Поддержать конкурсанток приглашают всех жителей уральской столицы.

— Чтобы попасть на финал конкурса, нужно позвонить по норам +7 (343) 372−30−26 , 372−30−27, тогда пригласительный билет будет ждать зрителя на специальной стойке организаторов конкурса, — сообщили в Горздраве.