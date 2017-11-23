В уральской столице выберут лучшую будущую маму
В финале конкурса участницы продемонстрируют свои творческие таланты и продефилируют в вечерних нарядах.
В финале конкурса участницы продемонстрируют свои творческие таланты и продефилируют в вечерних нарядах.
В Екатеринбурге состоится финал конкурса будущих мамы. Необычное соревнование для горожанок на сносях проводят уже 12-й год подряд. Стать участницами могли все желающие будущие мамы, главное, чтобы срок беременности на момент проведения конкурса был от 28 до 32 недель.
Подготовка участниц включала в себя занятия по хореографии, актёрскому мастерству, а также дефиле. Одним из организаторов конкурса выступает Горздрав, поэтому будущих мама также познакомили с работой роддомов Екатеринбурга. Поддержать конкурсанток приглашают всех жителей уральской столицы.
— Чтобы попасть на финал конкурса, нужно позвонить по норам
Лучшую будущую маму выберут в пятницу, 24 ноября. Финал конкурса состоится в Цк «Урал» в 16:00.