В Воронежской области восстановили нарушенное из-за снегопада электроснабжение
Специалисты восстановили нарушенное
Специалисты восстановили нарушенное
Массовые аварийные отключения света проходили на территории Воронежской области
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Потребители могут получить всю необходимую информацию о ходе восстановления электроснабжения, позвонив на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков 8 800 50 50 115. Также информацию об отсутствии электроснабжения круглосуточно можно уточнить посредством мессенджеров Telegram, Viber по номеру 8 915 38 000 38.
Контекст
Спасатели заранее предупредили жителей Воронежской области о снегопаде, дожде и гололедице 22 ноября. Синоптики спрогнозировали осадки до 0,1−2 мм, а в отдельных районах области — до 15 мм.