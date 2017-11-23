В Воронежской области восстановили нарушенное из-за снегопада электроснабжение

Источник: ОАО «МРСК Центр» – «Воронежэнерго»

Массовые аварийные отключения света проходили на территории Воронежской области из-за сильного ветра и снегопада. Отключения произошли в распределительных филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». По данным Минэнерго, без электроснабжения оставались потребители в 105 населенных пунктах, около 17,6 тыс. человек. Отключения света произошли на 56 социально значимых объектах.

К аварийно-восстановительным работам привлекалось 66 бригад в составе 272 человек и 79 единиц специальной техники.

Потребители могут получить всю необходимую информацию о ходе восстановления электроснабжения, позвонив на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков 8 800 50 50 115. Также информацию об отсутствии электроснабжения круглосуточно можно уточнить посредством мессенджеров Telegram, Viber по номеру 8 915 38 000 38.

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