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09:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области восстановили нарушенное из-за снегопада электроснабжение

Специалисты восстановили нарушенное из-за сильного снегопада электроснабжение в Воронежской области, сообщила пресс-служба Минэнерго. Напряжение потребителям было подано около 20:00 в среду, 22 ноября.

Источник: ОАО «МРСК Центр» – «Воронежэнерго»

Массовые аварийные отключения света проходили на территории Воронежской области из-за сильного ветра и снегопада. Отключения произошли в распределительных филиала ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». По данным Минэнерго, без электроснабжения оставались потребители в 105 населенных пунктах, около 17,6 тыс. человек. Отключения света произошли на 56 социально значимых объектах.

К аварийно-восстановительным работам привлекалось 66 бригад в составе 272 человек и 79 единиц специальной техники.

Потребители могут получить всю необходимую информацию о ходе восстановления электроснабжения, позвонив на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков 8 800 50 50 115. Также информацию об отсутствии электроснабжения круглосуточно можно уточнить посредством мессенджеров Telegram, Viber по номеру 8 915 38 000 38.

Контекст

Спасатели заранее предупредили жителей Воронежской области о снегопаде, дожде и гололедице 22 ноября. Синоптики спрогнозировали осадки до 0,1−2 мм, а в отдельных районах области — до 15 мм.

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