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09:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев предупреждают о возможном снеге и заморозках

МЧС и синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о возможных осадках и заморозках в четверг, 23 ноября.

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Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на местный ЦГМС, днем волгоградцев ждут переменная облачность, местами снег и мокрый снег, туман.

«В некоторых районах области возможно налипание мокрого снега», — отметили в ведомстве.

Ветер прогнозируется западный и северо-западный 6−11 м/с, утром местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха днём составит −1…+4ºС.

Напомним, что накануне Госавтоинспекция просила автомобилистов быть внимательными в связи с ухудшившимися погодными условиями. Так, водителей призывали пропускать пешеходов и не превышать скорость движения.

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