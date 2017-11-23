Волгоградцев предупреждают о возможном снеге и заморозках

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на местный ЦГМС, днем волгоградцев ждут переменная облачность, местами снег и мокрый снег, туман.

Напомним, что накануне Госавтоинспекция просила автомобилистов быть внимательными в связи с ухудшившимися погодными условиями. Так, водителей призывали пропускать пешеходов и не превышать скорость движения.