Волгоградцев предупреждают о возможном снеге и заморозках
МЧС и синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о возможных осадках и заморозках в четверг, 23 ноября.
МЧС и синоптики предупреждают жителей Волгоградской области о возможных осадках и заморозках в четверг, 23 ноября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на местный ЦГМС, днем волгоградцев ждут переменная облачность, местами снег и мокрый снег, туман.
«В некоторых районах области возможно налипание мокрого снега», — отметили в ведомстве.
Ветер прогнозируется западный и
Напомним, что накануне Госавтоинспекция просила автомобилистов быть внимательными в связи с ухудшившимися погодными условиями. Так, водителей призывали пропускать пешеходов и не превышать скорость движения.