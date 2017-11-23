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11:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане не дождались обещанных шумозащитных экранов на Краснореченской

Подрядчик не рассчитал свои силы и сорвал сроки.

Источник: Губерния онлайн

На шум жалуются жильцы дома в Индустриальном районе Хабаровска: под их окнами круглые сутки ездят машины, причем ночью дорога становится гоночной трассой для стритрейсеров. Проблема возникла после того, как улицу Краснореченскую расширили и отремонтировали. Шумозащитные экраны здесь собирались установить в конце октября, но этого так и не произошло. По словам представителя мэрии, планы пришлось изменить из-за безответственного подрядчика, сообщает портал «Губерния».

О ситуации рассказал хабаровчанин Константин Телешов, который живет в доме № 101 на Краснореченской вместе с женой и двумя маленькими дочерьми.

«[На Краснореченской] знаки поставили, дорогу закатали, под козырек взяли, а отбойники и звукоизоляционные щиты не установили, — говорит Константин. — Вообще то, что дорогу расширили, — хорошо. Но ведь здесь раньше деревья стояли, и было относительно проще: чуть-чуть потише, деревья от пыли защищали. А сейчас на автомобиле ездить удобно, а жить рядом — [не очень]. Тут пыль и шум».

Беспокоит горожанина и то, что рядом с дорогой не установили отбойники.

«Ситуация может быть такая, что машину занесет. Она куда влетит? В окна первого этажа. Дом на газе. Представляете, что будет», — добавил Константин Телешов.

В администрации города утверждают, что установка шумозащитных экранов рядом с дорогой входила в план работ. Еще в августе управление дорог и внешнего благоустройства объявило аукцион и разместило заявку на сайте госзакупок.

«По шумозащитным экранам у нас получилось таким образом, что аукцион провели, выбрали подрядчика, но он не может исполнить свои обязательства. Подрядчик не взвесил свои возможности и не смог закупить материалы. Оттягивал сроки и не выполнил обязательства по контракту. В настоящее время ведется претензионная работа», — рассказал начальник отдела благоустройства управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Васильев.

По его словам, шумозащитные экраны могут появиться на Краснореченской в следующем году. Подумают в мэрии и насчет отбойников.

«По проекту у нас не было установки отбойников. Сейчас этот вопрос будет прорабатываться. Монтаж шумозащитного экрана предусматривал защиту не только от шума: экран стоял бы на металлических стойках, они бы тоже какое-то влияние оказали на задержку транспорта», — отметил Александр Васильев.

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