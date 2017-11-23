В Новосибирске резко похолодает на выходных
В ночь на воскресенье температура воздуха снизится до -18 градусов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В ночь на воскресенье температура воздуха снизится до -18 градусов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В Новосибирске резко похолодает на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет -2°C, ясно.
В ночь на пятницу температура составит -9°C, днем -4°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -9°C, днем -2°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит -18°C, днем -13°C, снег.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит -6°C, ясно.
В ночь на пятницу температура составит -11°C, днем -5°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -7°C, днем -2°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит -8°C, днем -14°C, снег.