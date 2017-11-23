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09:54 (мск), источник: dostup1.ru

Приставы сорвали свадьбу в Пласте, арестовав жениха-алиментщика

Мужчина задолжал троим детям от прежних отношений.

Суд на 10 суток арестовал 49-летнего мужчину, который собирался сочетаться браком с жительницей Пласта (Челябинская область), — южноуралец задолжал 65 тыс. рублей по алиментам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФССП.

Алименты в пользу троих детей пяти, восьми и девяти лет взыскиваются с мужчины с 2014 года. Большую часть этого времени он провел в местах лишения свободы и не работал. Освободившись в июле 2017 года, мужчина решил жениться на новой избраннице, с которой познакомился по переписке. На работу он устраиваться не спешил, а к получению дохода привлек свои криминальные навыки. В отношении мужчины было возбуждено дело о краже.

Судебные приставы навещали южноуральца дома, но его избранница говорила, что он живет то тут, то там. На прием к приставу мужчина в итоге зашел после прогулки с собакой. Долги он объяснил отсутствием работы. Для того чтобы изменить отношение южноуральца к уплате алиментов, приставы составили на него протокол и увезли в суд, по дороге вернув домой четвероногого спутника должника. Суд поместил южноуральца под стражу на 10 суток, несмотря на то, что мужчина сообщил о свадьбе, которая была запланирована на время ареста.

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