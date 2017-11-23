Афиша Дня матери стала известна в Челябинске
В последнее воскресенье ноября челябинцев приглашают на праздничные концерты.
В последнее воскресенье ноября челябинцев приглашают на праздничные концерты.
В Челябинске пройдут мероприятия, посвященные Дню матери, сообщают в
Праздничные мероприятия пройдут в последнее воскресенья ноября с 13 до 17 часов на трех концертных площадках.
В 13:00 пешеходная Кировка приглашает на концерт «Рок-н-ролл для наших мам».
В 14:00 в горсаду им. Пушкина начнется концертная программа «К мамам с любовью». Гостей приглашают на дружескую встречу с искусством, зрителей ожидают творческие номера разных жанров. С праздником любимых мам поздравят сольные вокалисты, фольклорные вокальные и хореографические ансамбли, молодежные и эстрадные коллективы.
В это же время в центральном парке им. Ю. А. Гагарина пройдет праздничное представление «От сердца к сердцу», на большой сцене выступят талантливые вокалисты и хореографические коллективы.