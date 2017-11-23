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09:50 (мск), источник: Nakanune.ru

В опорном университете МГТУ выбрали нового ректора

Ректором Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова стал Михаил Чукин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Конференция прошла накануне. На пост ректора опорного университета были выдвинуты проректор по международной деятельности Алексей Корчунов и первый проректор-проректор по научной и инновационной работе Михаил Чукин. Абсолютным большинством голосов ректором МГТУ избран Михаил Чукин.

Отметим, что Чукин вступит в должность с 25 декабря.

Напомним, по итогам конкурсного отбора Минобрнауки были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки.

Во вторую группу университетов-победителей попал Магнитогорский государственный технический университет им. Носова.

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