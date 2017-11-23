В опорном университете МГТУ выбрали нового ректора
Ректором Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова стал Михаил Чукин. Об этом Накануне.RU сообщили в
Ректором Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова стал Михаил Чукин. Об этом Накануне.RU сообщили в
Конференция прошла накануне. На пост ректора опорного университета были выдвинуты проректор по международной деятельности Алексей Корчунов и первый
Отметим, что Чукин вступит в должность с 25 декабря.
Напомним, по итогам конкурсного отбора Минобрнауки были отобраны две группы вузов: восемь
Во вторую группу