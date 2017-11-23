В опорном университете МГТУ выбрали нового ректора

Конференция прошла накануне. На пост ректора опорного университета были выдвинуты проректор по международной деятельности Алексей Корчунов и первый проректор-проректор по научной и инновационной работе Михаил Чукин. Абсолютным большинством голосов ректором МГТУ избран Михаил Чукин.

Напомним, по итогам конкурсного отбора Минобрнауки были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки.