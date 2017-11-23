Жителей исторической части столицы Башкирии встревожил звук сирены

«Проводилась плановая проверка систем оповещения города», — пояснила агентству «Башинформ» пресс-секретарь городской «Службы спасения 112» Яна Калинина.

В ведомстве напомнили, что оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации начинается с подачи сигнала «Внимание, всем!», что выражается непрерывным звучанием сирен в течение трех минут.

Если такой сигнал вы слышите, находясь дома, то нужно включить телевизор, радио и прослушать речевую информацию о возникших угрозах и порядке действий. Информация повторяется 3−5 раз до пяти минут. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения или о ликвидации чрезвычайной ситуации технические СМИ необходимо держать включенными.