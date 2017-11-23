Аман Тулеев: «Сейчас нужен сильный стабильный регион, как никогда»

Аман Тулеев начал свое выступление с темы протестов против угольных разрезов. Губернатор напомнил, как в 90-х годах прошлого века люди сидели на рельсах и годами не получали зарплату. Сегодня мы имеем «Кузбасс созидающий, Кузбасс мощнейший». Аман Тулеев отметил, что сегодня на митинги выходят люди, которым за это платят деньги, и они отрабатывают эти деньги. Глава региона уверен, что при закрытии хотя бы одного разреза пострадают прежде всего люди, их семьи.