В Перми индивидуальный предприниматель за свой счёт отремонтировал тротуар и аварийный участок дороги.

По просьбе администрации Индустриального района Перми бизнесмен за собственный счёт расширил и заасфальтировал часть пешеходной дорожки, ведущей от ул. Свиязева к дому № 115 по ул. Мира, а также отсыпал щебнем и асфальтовой крошкой аварийный участок проезда на ул. Свиязева.

Кроме того, предприниматель отремонтировал аварийный участок дороги на проезде с ул. Свиязева к дому № 61 по ул. Беляева. Здесь были большие ямы, которые доставляли неудобства владельцам автомобилей. Бизнесмен отсыпал аварийный участок инертными материалами — щебнем и асфальтовой крошкой, уплотнил покрытие.

«Радует, что в городе есть такие предприниматели, которые готовы помогать району и городу за счёт своих средств. Надеемся, что взаимодействие с хозяйствующими субъектами будет продолжено, — отмечают в администрации Индустриального района.

Отметим, что всего в этом году в районе отремонтировали 41 тротуар общей площадью около 30 тысяч кв. м. Наиболее крупные объекты — тротуары на шоссе Космонавтов, которые приводили в порядок в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».