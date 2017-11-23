Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ситуация в ЛНР: в МВД Украины заявили о побеге Плотницкого в РФ
В Авдеевке потребовали говорить с ними по-русски
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Иванка и Мелания Трамп «помиловали» индейку (фото)
11 цитат Дмитрия Хворостовского о жизни и любви
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
10:06 (мск), источник: NewsKo

В Перми индивидуальный предприниматель за свой счёт отремонтировал тротуар и аварийный участок дороги

В Перми индивидуальный предприниматель за свой счёт отремонтировал тротуар и аварийный участок дороги.

По просьбе администрации Индустриального района Перми бизнесмен за собственный счёт расширил и заасфальтировал часть пешеходной дорожки, ведущей от ул. Свиязева к дому № 115 по ул. Мира, а также отсыпал щебнем и асфальтовой крошкой аварийный участок проезда на ул. Свиязева.

Кроме того, предприниматель отремонтировал аварийный участок дороги на проезде с ул. Свиязева к дому № 61 по ул. Беляева. Здесь были большие ямы, которые доставляли неудобства владельцам автомобилей. Бизнесмен отсыпал аварийный участок инертными материалами — щебнем и асфальтовой крошкой, уплотнил покрытие.

«Радует, что в городе есть такие предприниматели, которые готовы помогать району и городу за счёт своих средств. Надеемся, что взаимодействие с хозяйствующими субъектами будет продолжено, — отмечают в администрации Индустриального района.

Отметим, что всего в этом году в районе отремонтировали 41 тротуар общей площадью около 30 тысяч кв. м. Наиболее крупные объекты — тротуары на шоссе Космонавтов, которые приводили в порядок в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Источник — администрация Перми

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Квартирная криптовалюта
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Сенатору Керимову запретили выезд из Франции
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
SpaceX завершает разработку финальной версии Falcon 9
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов показал, как живет после рождения сына Телеведущий привыкает к бессонным ночам.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь