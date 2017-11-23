С 23 ноября открыто движение по Волжской ГЭС для всех видов транспорта
Этот участок дороги был закрыт для грузовиков в связи с ремонтом проезжей части.
Этот участок дороги был закрыт для грузовиков в связи с ремонтом проезжей части.
В четверг, 23 ноября, в 12:00, состоится торжественное открытие движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 — км 972 (Волжская ГЭС), сообщает
Напомним, с 10 мая 2017 года на этом участке дороги в связи с ремонтом проезжей части было введено временное ограничение движения для грузового транспорта, общей массой свыше 3,5 тон, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метров.
Для легкового транспорта ограничения не действовали. Автомобилистам рекомендовалось объезжать этот участок по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа), А-151 «Цивильск — Ульяновск», Р-226 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» и Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».