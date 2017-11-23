С 23 ноября открыто движение по Волжской ГЭС для всех видов транспорта

В четверг, 23 ноября, в 12:00, состоится торжественное открытие движения для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 — км 972 (Волжская ГЭС), сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, с 10 мая 2017 года на этом участке дороги в связи с ремонтом проезжей части было введено временное ограничение движения для грузового транспорта, общей массой свыше 3,5 тон, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метров.