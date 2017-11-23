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09:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сайлыбаева: дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане

Территория Казахстана попала под влияние отрога Сибирского антициклона. Как это повлияет на погоду в предстоящие трое суток, рассказала инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

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Источник: Sputniknews.kz

«Сохраняется малооблачная и без осадков погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 5−10 градусов, лишь на востоке и юге республики она близка к обычной. В предстоящие трое суток под влиянием значительного тепла, связанного с южным циклоном, отрог антициклона начнёт разрушаться. По мере продвижения циклона с атмосферными фронтами на восток, сначала на западе, а 25 ноября и на остальной территории республики, ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег, на юге дождь, местами туман, в северных областях — гололед», — прокомментировала Лаура Сайлыбаева.

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