Сайлыбаева: дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане

«Сохраняется малооблачная и без осадков погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 5−10 градусов, лишь на востоке и юге республики она близка к обычной. В предстоящие трое суток под влиянием значительного тепла, связанного с южным циклоном, отрог антициклона начнёт разрушаться. По мере продвижения циклона с атмосферными фронтами на восток, сначала на западе, а 25 ноября и на остальной территории республики, ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег, на юге дождь, местами туман, в северных областях — гололед», — прокомментировала Лаура Сайлыбаева.