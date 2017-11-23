Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой

Объем предложения квартир с отделкой на первичном рынке за год вырос с 16% до 25%, или в более чем два раза по сравнению с показателем позапрошлого года, когда на этот сегмент приходилось 12% предложения. В настоящее время в 40 столичных проектах можно купить квартиры с отделкой, год назад этот показатель был почти в два раза ниже, посчитали эксперты группы «БЕСТ-Новострой».

Помимо массового сегмента, квартиры с отделкой все чаще появляются в сегменте высокобюджетных новостроек.

«С прошлого года количество элитных объектов с отделкой от застройщика увеличилось на 50%. Еще в 2015 году лишь 3% жилых комплексов сдавалось с ремонтом, сегодня их уже 26% от общего объема предложения первичного рынка», — рассказала председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

В данном случае предложение стимулирует спрос — из 80% покупателей недвижимости на первичном рынке четверть приобрели жилье с отделкой, отмечает эксперт.

Наибольший интерес к квартирам с отделками все же остается у массового покупателя. По данным «Метриум Групп», в сентябре 92% предложения квартир с отделкой приходилось на массовый сегмент, оставшиеся — на элитный и премиум.

Высокий спрос на квартиры в массовом сегменте объясняется желанием сэкономить. Так, в 60% случаев такой покупатель берет квартиру в ипотеку, а стоимость отделки можно включить в кредитный договор.

«Для таких клиентов важны время и деньги, поэтому для них гораздо выгоднее приобретать квартиру уже с готовым ремонтом, но желательно, чтобы он был включен в ДДУ и, соответственно, также оплачивался бы за счет ипотечного кредита», — поясняет председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, три года назад наличие отделки было важным для 20% потенциальных покупателей, сейчас эта цифра приближается к 70%.

Для самих девелоперов наличие отделки является одним из главных инструментов привлечения покупателей. Во-первых, она дает возможность расширить продуктовую линейку, во-вторых, повысить сами продажи. Наличие предложения с отделкой позволяет увеличить продажи на 20−30%, говорят аналитики.

«Это позволяет реализовать больший объем квартир, но о заработке конкретно на отделочных работах речь не идет. И при этом себестоимость отделки для застройщика будет однозначно ниже, чем для покупателя — за счет оптовой закупки материалов и объемов работ», — говорит Ирина Доброхотова.

По сравнению с самостоятельным ремонтом собственника, с учетом покупки материалов и найма строительных бригад, застройщику ремонт обойдется на 20−25% дешевле. Это достигается за счет оптовой закупки материалов и объемов работ, добавила Екатерина Румянцева. В среднем «квадрат» отделки для застройщика в бизнесе — 12−25 тыс. рублей, в премиум-сегменте — 27−35 тыс. рублей, в De luxe 45−150 тыс. рублей.

Что касается цены квадратного метра жилья с отделкой, то она будет зависеть от качества материалов и сложности дизайнов. Например, стоимость «однушки» в 41,1 кв. м. без отделки равна 7,39 млн. рублей, за квартиру площадью 42,6 «квадрата» с отделкой нужно заплатить порядка 8 млн. рублей. Таким образом, квадратный метр жилья становится дороже на 10 тыс. рублей.

«Если речь идет о предчистовой отделке (White Box), то разница невелика — около 5%, если это отделка “под ключ” — около 20%. В среднем, разница в цене между квартирой с отделкой и без около 10%», — говорит руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

В элитном сегменте разница в цене для объектов с отделкой и без нее будет примерно 15−20%, участие в проекте известного дизайнера прибавляет к стоимости квартир и апартаментов с ремонтом ещё порядка 15%, объясняет председатель совета директоров Kalinka Group. Цена «квадрата» жилья с отделкой начинается от 294,4 тыс. рублей и доходит до 3 млн. рублей. При этом, отделка становится фактором, повышающим ликвидность жилья.

В будущем объем предложения квартир с отделкой и спрос на них продолжит расти, полагают эксперты. Есть вероятность, что вскоре такие объекты могут потеснить вторичный рынок, потому что готовность объекта к проживанию позволяет выигрывать конкуренцию за покупательский спрос.

При этом полностью отказаться от квартир без отделки застройщики не смогут, особенно пока существует долевое строительство. Хотя об отказе от продаж квартир без отделки говорили и Минстрое РФ.