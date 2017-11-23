В Самаре на покупку 36 новых остановок потратят около 4 млн рублей
Новые остановки будут металлически и непрозрачные.
Новые остановки будут металлически и непрозрачные.
На портале госзакупок появилась информации о закупки остановочных павильонов для Самары. МБУ «Самараинформресурс» сейчас ищет подрядчика, который создаст металлические остановки для самарских улиц.
Новенькие остановочные павильоны будут шириной в 2 метра, длинной в 4 метра, а высотой 2,65 метров. Конструкции планируют закупить шарнирные и сваренные таким образом, чтобы их можно было легко, практически полуавтоматически собрать. Покрасить остановки намерены специальным порошком. Лавочки в остановочных павильонах должны быть сделаны из брусьев и покрыты антисептиком.
Все остановки должны быть сделаны только из новых материалов — это одно из главных условий заказчика. Потратить на это в управлении готовы 2 988 000 рублей. Работы должны быть оплачены до 26 декабря.