В Самаре на покупку 36 новых остановок потратят около 4 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

На портале госзакупок появилась информации о закупки остановочных павильонов для Самары. МБУ «Самараинформресурс» сейчас ищет подрядчика, который создаст металлические остановки для самарских улиц.

Новенькие остановочные павильоны будут шириной в 2 метра, длинной в 4 метра, а высотой 2,65 метров. Конструкции планируют закупить шарнирные и сваренные таким образом, чтобы их можно было легко, практически полуавтоматически собрать. Покрасить остановки намерены специальным порошком. Лавочки в остановочных павильонах должны быть сделаны из брусьев и покрыты антисептиком.