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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на покупку 36 новых остановок потратят около 4 млн рублей

Новые остановки будут металлически и непрозрачные.

Источник: РИА "Новости"

На портале госзакупок появилась информации о закупки остановочных павильонов для Самары. МБУ «Самараинформресурс» сейчас ищет подрядчика, который создаст металлические остановки для самарских улиц.

Новенькие остановочные павильоны будут шириной в 2 метра, длинной в 4 метра, а высотой 2,65 метров. Конструкции планируют закупить шарнирные и сваренные таким образом, чтобы их можно было легко, практически полуавтоматически собрать. Покрасить остановки намерены специальным порошком. Лавочки в остановочных павильонах должны быть сделаны из брусьев и покрыты антисептиком.

Все остановки должны быть сделаны только из новых материалов — это одно из главных условий заказчика. Потратить на это в управлении готовы 2 988 000 рублей. Работы должны быть оплачены до 26 декабря.

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