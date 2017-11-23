День матери отметят в Национальном музее РТ
(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). 26 ноября в Национальном музее РТ состоится мероприятие, посвященное Дню матери.
(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). 26 ноября в Национальном музее РТ состоится мероприятие, посвященное Дню матери.
В 11.00 начнется интерактивная тематическая экскурсия, посвященная женской тематике в музее, в которой раскроется роль женщины в истории. Посетители музея узнают, какими ремеслами занимались женщины в древности, о женщинах которые руководили государством, и о женщинах на войне. Завершится экскурсия
В
С 13.00 до 15.00 в залах музея состоятся
В этот праздничный день в «Зимнем саду» для всех гостей будет работать специальный салон красоты «Сююмбике», где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в создании причесок и маникюра.
В течение дня в музее будет работать детская интерактивная площадка «Татарстан — наш общий дом», где можно принять участие в