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17:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

День матери отметят в Национальном музее РТ

(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). 26 ноября в Национальном музее РТ состоится мероприятие, посвященное Дню матери.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 11.00 начнется интерактивная тематическая экскурсия, посвященная женской тематике в музее, в которой раскроется роль женщины в истории. Посетители музея узнают, какими ремеслами занимались женщины в древности, о женщинах которые руководили государством, и о женщинах на войне. Завершится экскурсия мастер-классом для детей по изготовлению праздничной открытки для мамы.

В конференц-зале с 11.00 будет проходить концерт татарского хора «Нестареющие сердца». С 14.00 все любители караоке могут поучаствовать в интерактивном мероприятии «Споемте, друзья», посвященное матерям.

С 13.00 до 15.00 в залах музея состоятся мастер-классы.

В этот праздничный день в «Зимнем саду» для всех гостей будет работать специальный салон красоты «Сююмбике», где опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в создании причесок и маникюра.

В течение дня в музее будет работать детская интерактивная площадка «Татарстан — наш общий дом», где можно принять участие в мастер-классе по изготовлению народной куклы. Также в этот день будет проходить музейная ярмарка, будут работать буфет и сувенирная лавка, сообщили в Нацмузее РТ.

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