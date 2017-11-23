Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Царев рассказал про происходящие события в Луганске - СМИ
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Российский МИД направило ноту в Госдеп США
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ДНР: обстановка в Донбассе близка к «срыву в штопор»
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Пункты сбора подписей за проведение референдума о времени в Волгограде, Волжском, Камышине

В Волгограде продолжается сбор подписей за проведение референдума о переводе часов. За первую неделю собрали около пяти тысяч подписей. А чтобы референдум состоялся, и каждый житель Волгоградской области смог проголосовать, в каком часовом поясе он хочет жить, необходимо собрать почти 38 тысяч подписей.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе открылись новые пункты сбора подписей в Волгограде, Волжском и Камышине. Часть из них стационарные, часть работает на выезде или активисты приглашают желающих по предварительной договоренности. «КП-Волгоград» публикует полный список адресов пунктов сбора подписей и контакты активистов по состоянию на 23 ноября 2017 года.

ВОЛГОГРАД

Центральный район

Дом профсоюзов, ул. Советская, 5, кабинет 102. Время работы: понедельник — пятница — с 10.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 16.00.

Ворошиловский район

— ул. Елисеева, 3, офис общественной организации «Союз Чернобыль». Время работы: четверг, с 9.30 до 12.00.

Краснооктябрьский район

— ул. Кузнецова, 49, подъезд № 1. Время работы: понедельник — пятница с 10.00 до 16.00.

Дзержинский район

— ул. Ангарская, 118, общественная организация «Дом Дружбы». Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00.

Тракторозаводский район

— ул. Николая Отрады, 26, подъезд № 2. Время работы: понедельник — пятница с 10.00 до 13.00.

— ул. Ополченская, 5, тел. 8−937−645−29−81 (Надежда). Время работы: с 10.00до 18.00.

КАМЫШИН

Время и место сбора подписей узнавайте по телефонам: (84457) 4−37−73 (Совет ветеранов).

ВОЛЖСКИЙ

— По 24 ноября включительно с 18.00 до 20.00 можно проголосовать в ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл».

— ДК «ВГС», пл. Комсомольская, 1. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

— КМЦ «Юность Волжского», б-р Профсоюзов, 13. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

— Центр культуры и искусства «Октябрь», ул. Сталинградская, 6. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в общественной палате Волгоградской области, в ближайшее время список пунктов сбора подписей будет расширяться. Над этим работает уже две инициативные группы.

Учтите, чтобы оставить подпись за проведение референдума с собой необходимо иметь паспорт.

До 18.00 13 декабря общественникам нужно собрать 37 704 подписей жителей Волгоградской области. Из них 20% проверят на подлинность в облизбиркоме. Если все пойдет по плану, после облдума назначит дату проведения референдума. Скорее всего, он пройдет в день выборов президента РФ — 18 марта 2018 года.

Напомним, провести референдум общественники предложили губернатору Волгоградской области 19 октября. Уже на следующий день инициативная группа подала документы в облизбирком. Там вопрос решили за пять дней и передали «эстафетную палочку» в региональный парламент. 2 ноября на заседании Волгоградской областной Думы депутаты дали добро на проведение референдума. 8 ноября облизбирком зарегистрировал инициативную группу и дал старт кампании по проведению референдума.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 “Cнотворное” для сусликов поможет защитить мозг от инсульта
Минтранс разделит водителей на любителей и профессионалов
Захарова сравнила с оккупацией пребывание американцев в Сирии
Кудрин: Россия может потерять статус технологической державы
В России может появиться «белая суббота»
Что делать, если не пришла платежка из налоговой
Путин уронил стул, на котором сидел Эрдоган
Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах
Школьники из Оймякона пошли на учебу в -50 градусов
Спорт
«Зенит» — на выход, «Локомотив» — на вылет В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» сыграет с македонским «Вардаром», чтобы приблизиться к выходу в плей-офф с первого места
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Друг Джигарханяна о госпитализации актера: это очередная ложь Артур Согомонян опроверг сообщения СМИ о том, что народный артист попал в больницу в тяжелом состоянии
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь