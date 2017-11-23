Пункты сбора подписей за проведение референдума о времени в Волгограде, Волжском, Камышине

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе открылись новые пункты сбора подписей в Волгограде, Волжском и Камышине. Часть из них стационарные, часть работает на выезде или активисты приглашают желающих по предварительной договоренности. «КП-Волгоград» публикует полный список адресов пунктов сбора подписей и контакты активистов по состоянию на 23 ноября 2017 года.

ВОЛГОГРАД

Центральный район

Дом профсоюзов, ул. Советская, 5, кабинет 102. Время работы: понедельник — пятница — с 10.00 до 19.00, суббота — с 10.00 до 16.00.

Ворошиловский район

— ул. Елисеева, 3, офис общественной организации «Союз Чернобыль». Время работы: четверг, с 9.30 до 12.00.

Краснооктябрьский район

— ул. Кузнецова, 49, подъезд № 1. Время работы: понедельник — пятница с 10.00 до 16.00.

Дзержинский район

— ул. Ангарская, 118, общественная организация «Дом Дружбы». Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 17.00.

Тракторозаводский район

— ул. Николая Отрады, 26, подъезд № 2. Время работы: понедельник — пятница с 10.00 до 13.00.

— ул. Ополченская, 5, тел. 8−937−645−29−81 (Надежда). Время работы: с 10.00до 18.00.

КАМЫШИН

Время и место сбора подписей узнавайте по телефонам: (84457) 4−37−73 (Совет ветеранов).

ВОЛЖСКИЙ

— По 24 ноября включительно с 18.00 до 20.00 можно проголосовать в ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл».

— ДК «ВГС», пл. Комсомольская, 1. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

— КМЦ «Юность Волжского», б-р Профсоюзов, 13. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

— Центр культуры и искусства «Октябрь», ул. Сталинградская, 6. Время работы: в будние дни с 17.00 до 19.00. В выходные — с 11.00 до 13.00.

Как рассказали «КП-Волгоград» в общественной палате Волгоградской области, в ближайшее время список пунктов сбора подписей будет расширяться. Над этим работает уже две инициативные группы.

Учтите, чтобы оставить подпись за проведение референдума с собой необходимо иметь паспорт.

До 18.00 13 декабря общественникам нужно собрать 37 704 подписей жителей Волгоградской области. Из них 20% проверят на подлинность в облизбиркоме. Если все пойдет по плану, после облдума назначит дату проведения референдума. Скорее всего, он пройдет в день выборов президента РФ — 18 марта 2018 года.