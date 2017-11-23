Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Клоги способны «убить» ваши ноги
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
Названа самая дорогая улица России (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Чем известен Дмитрий Хворостовский22 ноября после продолжительной болезни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова: Благодарю бога за аварию с отцом
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
11:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Буферная зона создана вокруг крупного свиноводческого комплекса в Нижегородской области с целью недопущения АЧС

Выработан план мероприятий по повышению биологической защищенности предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Буферная зона создана вокруг крупного свиноводческого комплекса в Нижегородской области с целью недопущения африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, 21 ноября состоялось заседание рабочей группы для разработки плана мероприятий по созданию буферной зоны, свободной от кабанов, вокруг ООО «Бутурлинский бекон» Бутурлинского района Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе совещания был выработан план мероприятий по повышению биологической защищенности предприятия и созданию буферной зоны вокруг свиноводческого комплекса. Основными мероприятиями плана являются: проведение максимального сокращения численности дикого кабана в охотничьих угодьях и исключение посева овса и кукурузы в радиусе 10 км от свинокомплекса и создание 5 км зоны, свободной от содержания свиней в ЛПХ граждан.

Ранее сообщалось, что отстрел диких кабанов планируется провести в Павловском районе Нижегородской области в связи со вспышкой АЧС. При этом в ведомстве уточнили, что изъятие и уничтожение домашних свиней не планируется.

Также решено продлить до особого распоряжения проведение комплекса мер по ликвидации очага АЧС на территории охотничьих угодий Павловского района и предотвращению распространения возбудителя болезни.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Производители дешевых лекарств не исключили их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
Илон Маск на спор построил самую крупную литий-ионную батарею в мире за 100 дней
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Шувалов предложил передать реестр недвижимости налоговой службе
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Что подарить ребенку на 2 года: 10 отличных вариантов В свой день рождения двухлетка с удовольствием задует свечки и попрыгает под музыку, но быстро утомится от впечатлений и едва ли поймет смысл праздника. Поэтому устраивать грандиозную вечеринку особого смысла нет. Другое дело – подарок. Малыш обрадуется даже небольшим знакам внимания типа пластилина, шариков или мыльных пузырей, да вещи посерьезнее тоже будут кстати. О них и поговорим. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь