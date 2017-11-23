Буферная зона создана вокруг крупного свиноводческого комплекса в Нижегородской области с целью недопущения АЧС

Источник: РИА "Новости"

Буферная зона создана вокруг крупного свиноводческого комплекса в Нижегородской области с целью недопущения африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, 21 ноября состоялось заседание рабочей группы для разработки плана мероприятий по созданию буферной зоны, свободной от кабанов, вокруг ООО «Бутурлинский бекон» Бутурлинского района Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе совещания был выработан план мероприятий по повышению биологической защищенности предприятия и созданию буферной зоны вокруг свиноводческого комплекса. Основными мероприятиями плана являются: проведение максимального сокращения численности дикого кабана в охотничьих угодьях и исключение посева овса и кукурузы в радиусе 10 км от свинокомплекса и создание 5 км зоны, свободной от содержания свиней в ЛПХ граждан.

Ранее сообщалось, что отстрел диких кабанов планируется провести в Павловском районе Нижегородской области в связи со вспышкой АЧС. При этом в ведомстве уточнили, что изъятие и уничтожение домашних свиней не планируется.