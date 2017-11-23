Деньги с дальневосточным мостом понравились россиянам

Купюры с изображениями символов Дальнего Востока и Севастополя понравились как минимум 45 тыс жителям России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Опрос мнений проводил Центробанк.

Респонденты, по словам авторов исследования, оценили внешний вид новых банкнот. Они посчитали, что дизайн купюр напоминает евро, соответствует мировым тенденциям и служит в том числе для удобства их использования слабовидящими. Подробнее читайте в материале «Известий»: Россиянам понравились новые купюры

Кстати, ранее хабаровчане тоже заметили схожесть новых денег с евро. Однако на Дальнем Востоке это вызвало, в основном, негативную реакцию. Местные пользователи соцсетей сошлись во мнении — купюра с изображением Хабаровска — самая красивая.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», конкурс по выбору символов для купюр номиналом 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тыс номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя.

2000 рублей украшают знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный, расположенный в Амурской области.