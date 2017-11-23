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11:04 (мск), источник: РБК

Путин дал «Сатирикону» свой грант после ссоры Райкина с Мединским

Точный размер гранта должно определить правительство страны. Ранее министр культуры заявлял, что конфликт с руководством «Сатирикона» начался после того, как театр затребовал дополнительное финансирование.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин своим указом внес театр «Сатирикон» в число получателей грантов главы государства в области культуры и искусства. Соответствующий документ размещен на портале публикации правовых актов.

Наряду с «Сатириконом» в список добавлены еще 15 театров, ансамблей и оркестров, в результате чего общее число получателей грантов достигло 99 организаций. При этом общий размер суммы грантов увеличен с 5,301 млрд до 6,9855 млрд руб. в год, а в 2018 году он должен вырасти до 8,0415 млрд руб.

Точный размер гранта для «Сатирикона» (так же, как и для всех остальных организаций) должно определить правительство. Однако, согласно указу, размер этого гранта не может быть меньше той суммы, которая была выделена получателю гранта в виде государственной поддержки в 2015 году. По данным Минкультуры, в 2015 году «Сатирикону» в качестве государственной субсидии было выделено 191,6 млн руб.

В число получателей президентских грантов «Сатирикон» был внесен на фоне конфликта его художественного руководителя Константина Райкина с руководством Министерства культуры и лично министром Владимиром Мединским.

В середине ноября 2017 года Райкин назвал проверки, проходящие в «Сатириконе» в этом году, «местью и наказанием» Мединского, который, по словам Райкина, «не может простить» ему слова о «наездах на искусство» со стороны «оскорбленных людей».

Обратившись к «высоким властным инстанциям», Райкин призвал их «урезонить» главу Минкультуру, а заместителя министра культуры Александра Журавского, по словам которого в ходе проведенных в «Сатириконе» проверок были выявлены «системные нарушения законодательства», назвал лгуном.

20 ноября на слова Райкина ответил уже сам Мединский, по словам которого, конфликт с «Сатириконом» начался после того, как театру было отказано в выделении дополнительного финансирования.

«Театр, художественным руководителем которого является Райкин, затребовал допфинансирование, привычно, в нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования», — сказал министр, подчеркнув, что «через несколько дней» после этого и «прозвучала пламенная речь [Райкина] о цензуре в стране».

В интервью в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» Мединский рассказал, что 99% наездов на него и заявлений о цензуре и преследований связаны с деньгами, а 1% — с «организационной некомпетентностью».

«Позвольте, какая цензура? Вам выделяют 200 млн [руб ] в год просто так госпомощи. Это в два раза больше, чем вы получали шесть лет назад», — напомнил Мединский.

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8 октября© Ньюстюб
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