В Татарстане завершается прием заявок для участия в проекте «Кадровый резерв»

Целью проекта является формирование системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, активизация участия молодежи в социально-значимых мероприятиях и программах различного уровня, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшего их продвижения в различных общественных сферах.

Нынешний девятый сезон проекта богат на новые идеи. Проект приобретает качественно новый формат, образовательная программа которого предполагает разделение участников по четырем специализированным модулям соответственно предметной ориентации участников проекта.

Модуль «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики» развивает основные качества и компетенции молодежных управленцев, креативные, коммуникативные, аналитические, организаторские и управленческие навыки, а также повышает квалификацию участников в сфере Государственной молодежной политики РТ.

Модуль «Социальные медиа» предполагает изучение механизмов управления процессами в социальных медиа и их применение с целью развития молодежного информационного пространства РТ.

Модуль «Топ менеджмент НКО» предполагает обучение, повышение профессиональных компетенций и включение в «Кадровый резерв» молодых людей, которые хотят продолжить свою профессиональную деятельность в некоммерческом секторе.

Модуль «Молодые профессионалы Татарстан» — это модуль, направленный на поддержку и развитие инициатив молодежи, занятой на предприятиях и организациях республики, а также дальнейшее продвижение молодежи по профессиональной линии.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо оставить заявку на сайте www.rezervrt.ru. После подачи заявки каждый участник получит приглашение на очное собеседование с экспертами проекта, а также пройдет тестирование, по результатам которого будет сформирована новая «резервная» команда Республики Татарстан.

Регистрация заявок также осуществляется в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», сообщают организаторы.