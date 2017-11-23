Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Клоги способны «убить» ваши ноги
Вернувшегося в Россию генерала МВД взяли под госзащиту
Названа самая дорогая улица России (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова: Благодарю бога за аварию с отцом
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
Алина Кабаева в стильном кожаном наряде приехала в Милан (фото)
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Где в России дешевле всего снять квартиру
Названа самая дорогая улица России (фото)
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Внутри Монголии
11:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане завершается прием заявок для участия в проекте «Кадровый резерв»

(Город Казань KZN.RU, 23 ноября). В Татарстане 24 ноября завершается прием заявок для участия в республиканском молодежном проекте «Кадровый резерв».

Целью проекта является формирование системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, активизация участия молодежи в социально-значимых мероприятиях и программах различного уровня, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшего их продвижения в различных общественных сферах.

Нынешний девятый сезон проекта богат на новые идеи. Проект приобретает качественно новый формат, образовательная программа которого предполагает разделение участников по четырем специализированным модулям соответственно предметной ориентации участников проекта.

Модуль «Менеджмент проектов в сфере молодежной политики» развивает основные качества и компетенции молодежных управленцев, креативные, коммуникативные, аналитические, организаторские и управленческие навыки, а также повышает квалификацию участников в сфере Государственной молодежной политики РТ.

Модуль «Социальные медиа» предполагает изучение механизмов управления процессами в социальных медиа и их применение с целью развития молодежного информационного пространства РТ.

Модуль «Топ менеджмент НКО» предполагает обучение, повышение профессиональных компетенций и включение в «Кадровый резерв» молодых людей, которые хотят продолжить свою профессиональную деятельность в некоммерческом секторе.

Модуль «Молодые профессионалы Татарстан» — это модуль, направленный на поддержку и развитие инициатив молодежи, занятой на предприятиях и организациях республики, а также дальнейшее продвижение молодежи по профессиональной линии.

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо оставить заявку на сайте www.rezervrt.ru. После подачи заявки каждый участник получит приглашение на очное собеседование с экспертами проекта, а также пройдет тестирование, по результатам которого будет сформирована новая «резервная» команда Республики Татарстан.

Регистрация заявок также осуществляется в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», сообщают организаторы.

Организаторами проекта являются РОО «Академия творческой молодежи РТ» совместно с Министерством по делам молодежи и спорту РТ при поддержке Аппарата Президента РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Широта казанская
СМИ: Вашингтон решил оставить войска в Сирии
Производители дешевых лекарств не исключили их исчезновения
Минтранс разделит автомобилистов на любителей и профессионалов
СМИ: россиянина обвинили во взломе ЦРУ и поместили в больницу
Путин дал «Сатирикону» грант после ссоры Райкина с Мединским
Россия поможет Аргентине найти пропавшую подлодку
Илон Маск на спор построил самую крупную литий-ионную батарею в мире за 100 дней
Спорт
Обнулившийся Акинфеев: ЦСКА уверенно обыграл «Бенфику» в ЛЧ Армейцы продолжают сохранять реальные шансы на участие в весенней части сильнейшего клубного турнира Европы
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Столешников переулок признан самой дорогой улицей России
В Минстрое допустили подорожание жилья из-за отказа от долевого строительства
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Что подарить ребенку на 2 года: 10 отличных вариантов В свой день рождения двухлетка с удовольствием задует свечки и попрыгает под музыку, но быстро утомится от впечатлений и едва ли поймет смысл праздника. Поэтому устраивать грандиозную вечеринку особого смысла нет. Другое дело – подарок. Малыш обрадуется даже небольшим знакам внимания типа пластилина, шариков или мыльных пузырей, да вещи посерьезнее тоже будут кстати. О них и поговорим. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь