МЧС: в Петербурге ударили 5-градусные морозы
В городе ожидается потепление.
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В городе ожидается потепление.
В Петербурге ударили первые серьезные морозы, сообщает ГУ МЧС России по городу и области. Ночью 23 ноября столбик термометра опустился от отметки -5°С.
В Ленинградской области ночью было еще холоднее: в некоторых районах температура воздуха достигала -12°С.
Согласно прогнозу, днем в четверг в регионе значительно потеплеет. Осадков не ожидается.