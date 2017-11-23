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11:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС: в Петербурге ударили 5-градусные морозы

В городе ожидается потепление.

В Петербурге ударили первые серьезные морозы, сообщает ГУ МЧС России по городу и области. Ночью 23 ноября столбик термометра опустился от отметки -5°С.

В Ленинградской области ночью было еще холоднее: в некоторых районах температура воздуха достигала -12°С.

Согласно прогнозу, днем в четверг в регионе значительно потеплеет. Осадков не ожидается.

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