МЧС: в Петербурге ударили 5-градусные морозы

В Петербурге ударили первые серьезные морозы, сообщает ГУ МЧС России по городу и области. Ночью 23 ноября столбик термометра опустился от отметки -5°С.

В Ленинградской области ночью было еще холоднее: в некоторых районах температура воздуха достигала -12°С.