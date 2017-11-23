В МИД проверяют информацию об аресте казахстанки в Индии
В министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об аресте казахстанки в Индии, сообщает NUR.KZ.
В министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об аресте казахстанки в Индии, сообщает NUR.KZ.
«Консул Казахстана в Индии уже связался с представителями правоохранительных органов Гоа, которые подтвердили факт задержания женщины. Но подтвердить, что она является гражданкой Казахстана, они не смогли, поскольку не располагают ее паспортом. На консульском учете в посольстве Казахстана эта женщина не состоит. Казахстанские дипломаты продолжают проверку этой информации, — прокомментировал руководитель
Напомним, в зарубежном издании появилась информация об аресте казахстанки. Выяснилось, что женщина незаконно проживала в Гоа в течение последних двух лет.