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11:11 (мск), источник: Nur.kz

В МИД проверяют информацию об аресте казахстанки в Индии

В министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об аресте казахстанки в Индии, сообщает NUR.KZ.

«Консул Казахстана в Индии уже связался с представителями правоохранительных органов Гоа, которые подтвердили факт задержания женщины. Но подтвердить, что она является гражданкой Казахстана, они не смогли, поскольку не располагают ее паспортом. На консульском учете в посольстве Казахстана эта женщина не состоит. Казахстанские дипломаты продолжают проверку этой информации, — прокомментировал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Напомним, в зарубежном издании появилась информация об аресте казахстанки. Выяснилось, что женщина незаконно проживала в Гоа в течение последних двух лет.

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