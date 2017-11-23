В МИД проверяют информацию об аресте казахстанки в Индии

«Консул Казахстана в Индии уже связался с представителями правоохранительных органов Гоа, которые подтвердили факт задержания женщины. Но подтвердить, что она является гражданкой Казахстана, они не смогли, поскольку не располагают ее паспортом. На консульском учете в посольстве Казахстана эта женщина не состоит. Казахстанские дипломаты продолжают проверку этой информации, — прокомментировал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.