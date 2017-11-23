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11:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Краски, пластилин и синтепон для детдомовцев собирают в Хабаровске

Хабаровчан приглашают принять участие в благотворительной акции «Доброе творчество». Ее организовали женский клуб Ассамблеи народов Хабаровского края и Централизованная система массовых библиотек Хабаровска. Общественники собирают материалы для творчества воспитанников детских домов.

Детям нужны пластилин, краски, кисти, альбомы, восковые мелки, цветные карандаши и фломастеры, гофрированная миллиметровая бумага, бумага для акварели формата А3, шерсть для валяния, ножницы, иглы для фелтинга, синтепон, цветные нитки для шитья, клеевой пистолет, клей ПВА, цветной картон, ватманы, кинетический песок и формочки к нему. Можно приносить и готовые наборы для творчества.

Все желающие могут приносить материалы до 15 декабря по адресу: Амурский бульвар, 36, библиотека имени Петра Комарова (в будние дни — с 10 до 19 часов, в выходные — с 10 до 18). За дополнительной информацией обращайтесь в методический отдел библиотеки по телефону 30−53−87, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

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