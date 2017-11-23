Крымская погода стоит в Башкирии

Источник: РИА "Новости"

2 4—25 ноября в республике днём ожидается до 3−4 градусов тепла, сообщает Башгидромет. В Башкирии в эти дни погода теплее обычной, а в Крыму, наоборот, холоднее. На южном берегу Крыма в эти дни тоже всего плюс 5−6.

Но в Башкирии уже более холодные ночи. В республике — от нуля до минус 5 градусов, при прояснении до минус 10. Также в Уфе местами небольшой дождь со снегом, слабый гололёд. В Ялте же ночью от одного до пяти градусов тепла, без осадков.