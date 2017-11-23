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11:09 (мск), источник: АиФ Уфа

Крымская погода стоит в Башкирии

23 — 25 ноября температура воздуха днём в Уфе и в Ялте почти сравнялась.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 64% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

24—25 ноября в республике днём ожидается до 3−4 градусов тепла, сообщает Башгидромет. В Башкирии в эти дни погода теплее обычной, а в Крыму, наоборот, холоднее. На южном берегу Крыма в эти дни тоже всего плюс 5−6.

Но в Башкирии уже более холодные ночи. В республике — от нуля до минус 5 градусов, при прояснении до минус 10. Также в Уфе местами небольшой дождь со снегом, слабый гололёд. В Ялте же ночью от одного до пяти градусов тепла, без осадков.

В последующие дни в Башкирии станет холоднее, а в Крым придёт потепление. Уже в воскресенье 26 ноября в Ялте будет до 11 градусов (ночью плюс 8), обычных там для этого времени года. А в Уфе днем установятся минусовые температуры. 26-го — 2 градуса мороза, ночью до минус 7, далее нас ждёт постепенное похолодание примерно на градус в сутки.

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