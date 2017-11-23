К региональному материнскому капиталу подключили газ

С 1 января 2018 года средства регионального материнского капитала можно будет направить на газификацию жилых помещений, сообщает «ИА Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Законодательную Думу Хабаровского края, которая приняла соответствующий закон.



Сейчас средства краевого материнского капитала многодетные семьи могут потратить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми и оплату медицинских услуг, оказываемых детям или родителям. С 1 января 2018 года появится четвертое направление — газификация жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности. — Если газификация дома будет произведена гражданами за счет собственных средств, после возникновения права на материнский капитал, они смогут получить компенсацию затрат, понесенных на газификацию, но только тех, что были сделаны после 1 января 2018 года. — Программа развития газоснабжения и газификации на 2016 — 2020 годы предусматривает газификацию 46 населенных пунктов края, и их жители, имеющие материнский региональный капитал, смогут воспользоваться предоставленным правом, — отметила председатель комитета краевого парламента по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Напомним, размер краевого материнского капитала составляет 200 тысяч рублей. Он выплачивается при рождении третьего и каждого последующего ребенка после достижения им двух лет.



С 2013 года средствами распорядилось 6 476 семей на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. 80 процентов из них направили средства на улучшение жилищных условий, 13 процентов на оплату медицинских услуг, семь процентов — на получение образования детьми.

