Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам

Он пояснил, что на благотворительность отойдет мебель, а также электроплиты, двери и другое имущество. Все это отправят благотворительному фонду «София», а его специалисты распределят вещи среди социальных и церковных приютов. Передача вещей состоится в ближайшее время.

Левкин напомнил, что интерьер шоу-рума «был достаточно разнообразен». «В рамках экспозиции были представлены кровати, письменные столы, стеллажи для книг, тумбочки, кухонные шкафы, вазы, сервизы, столовые наборы, настольные лампы, зеркала, люстры, ванны, унитазы», — отметил он.

Кроме того, имеется и бытовая техника — телевизоры, стиральные машины, а также комнатные растения и игрушки. Глава департамента выразил надежду, что все это поможет «скрасить жизнь одиноким и обездоленным людям».

Московский урбанистический форум проходил в этом году в 75-м павильоне ВДНХ с 6 по 12 июля. По просьбам москвичей работу шоу-рума продлили до 15 августа, за это время его посетили порядка 60 тысяч человек.