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14:13 (мск), источник: Вести.Ru

Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам

Имущество шоу-рума реновации, который работал в рамках Московского Урбанистического форума, передадут сиротам и одиноким старикам из Тверской области. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он пояснил, что на благотворительность отойдет мебель, а также электроплиты, двери и другое имущество. Все это отправят благотворительному фонду «София», а его специалисты распределят вещи среди социальных и церковных приютов. Передача вещей состоится в ближайшее время.

Левкин напомнил, что интерьер шоу-рума «был достаточно разнообразен». «В рамках экспозиции были представлены кровати, письменные столы, стеллажи для книг, тумбочки, кухонные шкафы, вазы, сервизы, столовые наборы, настольные лампы, зеркала, люстры, ванны, унитазы», — отметил он.

Кроме того, имеется и бытовая техника — телевизоры, стиральные машины, а также комнатные растения и игрушки. Глава департамента выразил надежду, что все это поможет «скрасить жизнь одиноким и обездоленным людям».

Московский урбанистический форум проходил в этом году в 75-м павильоне ВДНХ с 6 по 12 июля. По просьбам москвичей работу шоу-рума продлили до 15 августа, за это время его посетили порядка 60 тысяч человек.

Новый шоу-рум, в котором представлены квартиры по программе реновации, открылся на главной аллее ВДНХ недалеко от павильона «Космос». На сегодняшний день в нем побывали почти 30 тысяч человек.

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