Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Имущество
Имущество
Он пояснил, что на благотворительность отойдет мебель, а также электроплиты, двери и другое имущество. Все это отправят благотворительному фонду «София», а его специалисты распределят вещи среди социальных и церковных приютов. Передача вещей состоится в ближайшее время.
Левкин напомнил, что интерьер
Кроме того, имеется и бытовая техника — телевизоры, стиральные машины, а также комнатные растения и игрушки. Глава департамента выразил надежду, что все это поможет «скрасить жизнь одиноким и обездоленным людям».
Московский урбанистический форум проходил в этом году в 75-м павильоне ВДНХ с 6 по 12 июля. По просьбам москвичей работу
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