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11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Бузова взбесила российского дизайнера

Ольгу Бузову обвинили в плагиате головного убора в виде большой красной розы, который она использовала в своем музыкальном клипе на песню «Хит-парад». Об этом сообщает портал «Pro Город».

Дизайнер из Чебоксар Евгения Озма утверждает, что в 2014 году она создала похожий красный головной убор в рамках своей коллекции Strana Ozz, а также провела фотосессию с ним в таком же стиле, как и клип Бузовой.

«Мне из моих друзей разве что совсем ленивый не написал, моя ли это шляпа в клипе “Хит-парад” на Ольге Бузовой! Я, честно говоря, решила посмотреть клип совсем недавно и дар речи потеряла, так как ребята не то что бы вдохновились, а полностью скопировали все: и образ, и форму, и даже позу!» — прокомментировала дизайнер.

«Я, конечно же, сразу написала ее директору, на что в ответ получила благородное молчание. По мне, это плагиат», — отметила она. По информации портала, сама ведущая реалити-шоу «Дом-2» никак не прокомментировала ситуацию.

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