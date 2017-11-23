«Манеж на 70 слонов» — Владивостокский цирк готовится принять первых зрителей

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Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

Закончена масштабная реконструкция цирка, которая длилась 20 месяцев. В четверг, 23 ноября, представитель подрядчика ООО «Сибинжиниринг» провел экскурсию по обновленному зданию для общественности Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

За два года здание оснастили самым современным оборудованием: специалисты установили здесь датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, заменили инженерные сети, наладили автоматизированную систему управления климатом, монтировали новые световые конструкции. Кроме того, в новом цирке теперь есть лифты и подъемники, которые будут служить людям в инвалидных колясках.

— Новый цирк станет доступным для маломобильных групп населения. Любой человек в инвалидном кресле сможет попасть со Светланской по пандусу к кассам, а затем и подняться в зрительный зал с помощью подъемника, — рассказал представитель ООО «Сибинжиниринг» Виктор Чебыкин.

Здание получило новый облик: более 2000 квадратных метров стеклянного контура, новые фасады, наружную подсветку, футуристичный белый дизайн фойе и напольное французское покрытие белого цвета. Установлены декоративные элементы из искусственного камня и зеркала. Стены украсили фрески с космическими сюжетами и изображениями цирковых персонажей.

Зрительный зал вмещает в себя около двух тысяч посадочных мест, каждое из которых сможет выдержать 30 тысяч приседаний. А самое главное место в цирке — манеж — он сможет выдержать нагрузку общим весом не менее 70 слонов, как утверждает подрядчик.

Также, в отличие от старого цирка, после реконструкции в здании появилась противопожарная система. Как отметил Виктор Чебыкин, после ремонта решена и проблема с запахами животных. В помещениях, в том числе в вольерах, установлена мощная вентиляционная система. Техники смогут следить за системами удаленно.

Также строители обновили помещения для животных: вольеры для хищников, слонов, лошадей. По словам специалистов, звери в них попадут уже 3 декабря, когда во Владивосток привезут программу «Империя львиц». На сайте владивостоксого цирка указано, что первое представление запланировано на 23 декабря.