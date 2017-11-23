«Манеж на 70 слонов» — Владивостокский цирк готовится принять первых зрителей
Первое цирковое представление после 20-тимесячного ремонта в здании запланировано на 23 декабря (ФОТО).
Первое цирковое представление после 20-тимесячного ремонта в здании запланировано на 23 декабря (ФОТО).
Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.
Закончена масштабная реконструкция цирка, которая длилась 20 месяцев. В четверг, 23 ноября, представитель подрядчика ООО «Сибинжиниринг» провел экскурсию по обновленному зданию для общественности Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
За два года здание оснастили самым современным оборудованием: специалисты установили здесь датчики, контролирующие состояние несущих балок конструкции, заменили инженерные сети, наладили автоматизированную систему управления климатом, монтировали новые световые конструкции. Кроме того, в новом цирке теперь есть лифты и подъемники, которые будут служить людям в инвалидных колясках.
— Новый цирк станет доступным для маломобильных групп населения. Любой человек в инвалидном кресле сможет попасть со Светланской по пандусу к кассам, а затем и подняться в зрительный зал с помощью подъемника, — рассказал представитель ООО «Сибинжиниринг» Виктор Чебыкин.
Зрительный зал вмещает в себя около двух тысяч посадочных мест, каждое из которых сможет выдержать 30 тысяч приседаний. А самое главное место в цирке — манеж — он сможет выдержать нагрузку общим весом не менее 70 слонов, как утверждает подрядчик.
Также, в отличие от старого цирка, после реконструкции в здании появилась противопожарная система. Как отметил Виктор Чебыкин, после ремонта решена и проблема с запахами животных. В помещениях, в том числе в вольерах, установлена мощная вентиляционная система. Техники смогут следить за системами удаленно.
Также строители обновили помещения для животных: вольеры для хищников, слонов, лошадей. По словам специалистов, звери в них попадут уже 3 декабря, когда во Владивосток привезут программу «Империя львиц». На сайте владивостоксого цирка указано, что первое представление запланировано на 23 декабря.
Как ранее сообщало ИА Primamedia, реконструкция Владивостокского цирка началась в конце 2015 года. По мнению генерального директора «Росгосцирка» Дмитрия Иванова он станет самым современным в стране. Помимо цирковых представлений, здесь можно будет проводить концерты и развлекательные шоу, а обновлённое здание с ярким современным дизайном уже стало достопримечательностью краевого центра.