В Житковичах призывник, которого обвиняли в уклонении от призыва, победил в суде
Дело прекратили в связи с отказом прокурора от предъявленного обвинения.
Дело прекратили в связи с отказом прокурора от предъявленного обвинения.
В Житковичах суд над мужчиной, которого обвиняли в уклонении от призыва на воинскую службу, завершился совершенно неожиданно:
— Судом Житковичского района уголовное дело прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от предъявленного обвинения, — рассказала «КП»
По ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу» молодому человеку грозил штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.
Ни в суде, ни в прокуратуре пока не комментируют такой поворот дела. Известно, что у 25-летнего призывника есть диагнозы «плоскостопие 3-й степени» и артроз. По данным всех медицинских обследований, он имел противопоказания, по которым освобождают от военной службы. Но молодой человек получил повестку в военкомат, а затем — и в суд.